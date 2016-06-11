Alman sanatçılar, Muhammed Ali'nin cenazesinde talepleri reddedilen Erdoğan'ı böyle yansıttı

Alman sanatçıların oluşturduğu 'Pixel Helper' adlı grup, Muhammed Ali'nin cenaze töreninde istekleri reddedilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı projeksiyonla tasvir ederek protesto etti.

Alman sanatçılar Berlin'de dün akşam düzenledikleri projeksiyon gösterisinde Erdoğan ve Muhammed Ali'yi boks maçı yaparken tasvir etti. Görselde, maç sonucu Erdoğan 0, Muhammed Ali 1 şeklinde gösterildi. Pixel Helper'ın sosyal medya adresinde "Erdoğan'ın insan haklarını çiğneyen bir politika izlediği" görüşü savunularak, "Bay Erdowahn'in demokratik seçimlerin yolunu açması için istifa etmesi gerektiği konusunda çağrıda bulunuyoruz" açıklaması yapıldı.