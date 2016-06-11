Muhammed Ali'nin cenazesinde konuşan haham: Türkiye liderleri Kürtleri öldürmeyi bıraksın!

ABD'nin Berkeley kentindeki Beyt Tikkun Sinagogu hahamı olan Michael Lerner, Muhammed Ali'nin cenaze töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye'nin liderlerine söyleyin Kürtleri öldürmeye son versinler" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye gitmişti. Cenaze namazına katılan Erdoğan programını iptal ederek dünya ve dini liderlerin de katıldığı bugünkü törene katılmaktan vazgeçmişti. Törende Türkiye de dâhil olmak üzere birçok kesime eleştiri geldi. Törende konuşma yapan, Lerner İsrail Başbakanı Netanyahu başta olmak üzere dünya liderlerini eleştirdi. Sol Haber'de yer alan habere göre, 2008 ekonomik krizine ve ABD seçimlerine de değinen Lerner konuşmasında Türkiye'yeden de bahsederek "Türkiye'nin liderlerine söyleyin Kürtleri öldürmeye son versinler" ifadelerini kullandı. Lerner'in bu konuşması binlerce katılımcının olduğu törende ayakta alkışlandı.

Lerner kimdir?

Berkeley'de bulunan Beyt Tikkun Sinagogu Hahamı olan Lerner, öğrencilik yıllarından itibaren siyahilerin hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi başlıklardaki mücadelelere verdiği destekle tanınıyor. Savaş karşıtı hareketin de aktif bir üyesi olan Lerner'in Muhammed Ali ile tanışıklığı da birlikte yer aldıkları savaş karşıtı platformlara dayanıyor. Muhammed Ali'nin Lerner'in "Siyahiler ve Yahudiler: Yaraları Sarmaya Başlayalım" başlıklı kitabını çok beğendiği bilinenler arasında.

Haham Michael Lerner, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediği için sık sık ABD'deki ve İsrail'deki Siyonist çevrelerin eleştirisine maruz kalan bir isim.