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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e destek telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında kaset iddiası ortaya atılan MHP milletvekili Meral Akşener'i telefonla aradı

14 Mayıs 2015 22:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Latif Erdoğan'ın "bir kadına yakışmayacak kasetleri var" sözlerinin hedefi olan MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener'i telefonla arayarak, kaset tartışmalarından dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Van Valiliği ziyaretleri esnasında Akşener'i telefonla aradı. 

Akşener'e, kaset tartışmalarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Erdoğan çifti, karalamalara asla itibar edilmemesi gerektiğini ve bu tür bir şeyi asla kabul edemeyeceklerini söyledi.  

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