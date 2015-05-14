Sare Davutoğlu ve Hayrunnisa Gül'den Akşener'e telefon

A Haber ekranlarında Latif Erdoğan’ın dile getirdiği ve büyük tepki çeken kaset iddialarının ardından Meral Akşener’e destek sürüyor.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın hazırlayıp sunduğu Çalar Saat programına katılan MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün kendisini arayarak destek verdiklerini açıkladı.

Başbakanlık kaynakları da Sare Davutoğlu’nun Akşener’i aradığını doğruladı.

‘Ben buna ha ha ha diye gülüyorum’

Latif Erdoğan'ı tanımadığını ama Cemil Barlas ve ailesini tanıdığını söyleyen Akşener, "Bana alçak bir iftira atıldı ama nedeni MHP’nin yükselişi ve 17 Aralık'ta ortaya çıkan 'yolsuzlukları' eleştirmemdi. Cemaat mensubu olmakla suçlanıyorum; ama ben buna “ha ha ha” diyorum sadece. Çünkü 28 Şubat sürecinde mağdur olanlara en çok desteği ben vermiştim. Fethullah Gülen’in cemaatinden maaş almıyorum, kocam ya da oğlum veya abim; ekonomik anlamda en küçük bir menfaatim olmadı" şeklinde konuştu.

Cemil Barlas’ın veya Latif Erdoğan’ın kendisine şantaj yapmasının söz konusu olamayacağını belirten Akşener, "Ben çiğ yemedim ki; karnım ağrısın. Şimdi bunu reddediyorlar. Cemaatin elinde olduğu söyleniyor. Bugüne kadar şantaja yönelik bir kelam eden olmamıştır" dedi.

‘Babaanne olmak üzereyim’

"59 yaşındayım, kayınvalidemle oturuyorum, aynı zamanda babaanne olmak üzereyim" diyen Meral Akşener, "Benim torunum yıllar sonra girip internete bunları okuyacak. Bu, aynı zamanda kadını siyasetten söküp atmak harekatı. Kadının bedeni üzerinden yapılan bir saldırıya ilk tepki veren kişiyim ben. Daha çok kadının siyasete girmesi için gayret edeceğim" ifadelerini kullandı.

Akşener, “Aileniz sizi sımsıkı sardı değil mi?” sorusuna ise; “Kayınvalidem bütün gün elinde tespih dua ediyor bana, çok üzüldü. Evet ailem etrafımda ve mücadelem sürecek” diye yanıt verdi.

‘Beni asıl vuran…’

Meral Akşener, kendisini asıl vuranın, kanal yöneticilerinin tepkisizliği olduğunu söyledi. Kanalın sahiplerinin, Hasan Kalyoncu’nun çocukları olduğunu hatırlatan Akşener, "Rahmetli Hasan Kalyoncu, beni kızı gibi görürdü. Ne yapacaklar diye diye bekledim ‘çıt’ yok. Sonra o kanalı yöneten Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’tı ve milletvekili adayı oldu. Arkasından onun ağabeyi Serhat Albayrak yönetici oldu. Hepsi alçakca, şerefsizce iftiraya zımmen onay verdiler. Beni asıl vuran budur” şeklinde konuştu.

‘O iki müptezel…’

Cemil Barlas ile Latif Erdoğan’ın ismini ağzına almayan Akşener, “O iki müptezel, küstah şahıs program yapmaya devam ediyor ve hiç kimseden ses çıkmıyor” dedi. Cemil Barlas ve Mehmet Barlas’ı sert sözlerle eleştiren Akşener, gazeteci Mehmet Barlas’ı "her dönemin adamı" olmakla suçladı.

‘Zahit Akman beni aradı ve...’

Akşener, programda 1999 yılında Emine Erdoğan için yaptığı bir girişimi de ilk kez açıkladı. Meral Akşener “Ben o dönem DYP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı’ydım. Bir gece saat 1 buçukta beni Zahit Akman aradı. Tayyip Bey hapishaneye gitmiş, Emine Hanım evde yalnız. Kapısının önündeki polisler kaldırılmış. Dert anlatacak kimseyi bulamamışlar. Bula bula Meral Akşener bulunmuş. Demişler ki; 'Akşener söver sayar. Bir kadın bir kadına destek çıkar'. Gece uykumdan kalkıp, Kanal 7'ye telefonla katıldım. Canlı yayında her türlü sert sözü söyledim. İşte bugün o iğrenç insanlar, çemkiren insanlar o dönem bulunamıyordu kardeşim. O partililer de bulunamıyor, arana arana DYP’li Meral Akşener bulunuyor. Ben de ertesi gün gidip dönemin İçişleri Bakanı’ndan rica ettim ve gereği yapıldı. Bunlar ortamı öyle bir hale getirdiler ki; yarın arayacak kimseyi bulamayacaklar” diye konuştu.