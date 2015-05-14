T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘Akşener'in kaseti var’ açıklamasıyla tepki çeken Latif Erdoğan'dan yeni açıklama

Latif Erdoğan, Twitter'dan 'Son sözüm' başlığıyla mesaj paylaştı

14 Mayıs 2015 14:30

MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener için "Paralelcilerin elinde bir kadın için hiç de yakışmayacak kasetler var. Dolayısıyla o artık bir esire durumundadır" açıklaması ile tepki çeken Latif Erdoğan, kişisel Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Erdoğan, 'Son sözüm' başlığıyla paylaştığı mesajında, "Kasetle ilgili söylemem gerekenleri hem yazılı hem de sözlü olarak söyledim. Bundan sonraki süreç tamamen hukuki olacaktır" dedi.

Akşener'in, konuyu mahkemeye götürmesini beklediğini belirten Erdoğan, "O böyle bir teşebbüste bulunmazsa, ben meseleyi hukuki sürece taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

ETİKETLER

latif erdoğanmeral akşenerkasetiddiatwitteriftira

İlgili Haberler

Latif Erdoğan'ın 'Akşener kaseti' tartışmasında işaret ettiği GYV Başkanı: Tarifsiz bir pespayelik!

Latif Erdoğan, Meral Akşener'e ait olduğu öne sürülen kasedi kendisine Mustafa Yeşil'in getirdiğini öne sürmüştü

Fethullah Gülen'den 'Akşener kaseti' iddiasına tepki

'Meral Akşener Hanımefendi’ye atılan çirkin iftirayı şiddetle kınıyorum'

Ahmet Hakan: Ey Latif Erdoğan; seni yeryüzünün en alçak, en şerefsiz insanı ilan ediyorum!

'Barlas'ın oğlu sana pas verdi, sen de o pası pis bir iftiraya çevirdin'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24