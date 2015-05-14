‘Akşener'in kaseti var’ açıklamasıyla tepki çeken Latif Erdoğan'dan yeni açıklama

MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener için "Paralelcilerin elinde bir kadın için hiç de yakışmayacak kasetler var. Dolayısıyla o artık bir esire durumundadır" açıklaması ile tepki çeken Latif Erdoğan, kişisel Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Erdoğan, 'Son sözüm' başlığıyla paylaştığı mesajında, "Kasetle ilgili söylemem gerekenleri hem yazılı hem de sözlü olarak söyledim. Bundan sonraki süreç tamamen hukuki olacaktır" dedi.

Akşener'in, konuyu mahkemeye götürmesini beklediğini belirten Erdoğan, "O böyle bir teşebbüste bulunmazsa, ben meseleyi hukuki sürece taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: