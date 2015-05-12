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Latif Erdoğan'ın 'Akşener kaseti' tartışmasında işaret ettiği GYV Başkanı: Tarifsiz bir pespayelik!

Latif Erdoğan, Meral Akşener'e ait olduğu öne sürülen kasedi kendisine Mustafa Yeşil'in getirdiğini öne sürmüştü

12 Mayıs 2015 22:28

Fethullah Gülen Cemaati’nin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, Latif Erdoğan’ın MHP Milletvekili Meral Akşener’in ‘kasetleri var’ diyerek kendisini işaret etmesine sert ifadelerle tepki gösterdi. Meral Akşener için “millete güven veren değerli bir siyasetçi” ifadesini kullanan Yeşil, “Siyasi hırs uğruna, bir kadın, bir eş ve bir anne olan Sn. Akşener’in iffetine dil uzatmak tarifsiz bir pespayeliktir” dedi.

Latif Erdoğan, A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında, Cemil Barlas'ın "Meral Akşener'in de mi kaseti var, nasıl ele geçirdiler?" sorusuna gülerek "Cemil Bey'in dediği çok önemli. Paralel yapının elinde bir kadına yakışmayacak kasetler var. O da kaseti olan biridir ve şu an esaret altındadır" yanıtını vermişti.

Mustafa Yeşil tarafından yapılan açıklama şöyle:

Zor zamanlardaki ilkeli duruşuyla millete güven veren değerli bir siyasetçi ve örnek bir şahsiyet olan Meral Akşener hanımefendiye atılan iftirayı üzülerek gördüm. Siyasi hırs uğruna, bir kadın, bir eş ve bir anne olan Sn. Akşener’in iffetine dil uzatmak tarifsiz bir pespayeliktir.

İddia edilen şey yalandır ve katiyen böyle bir hadise vuku bulmamıştır. Siyasi arena, bir kere daha kirli iddialarla dizayn edilmeye çalışılmaktadır.

Yapılan şey açıkça tetikçiliktir. Uzun zamandır Hizmet Hareketi’ni hedef alan iftira mekanizması bugün kamuoyunun güvenini kazanmış muteber bir siyasetçiyi hedef alıp itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır.

Mevcut baskı ve yolsuzluk düzenine yönelik esaslı eleştirileri, Meral Akşener hanımefendiyi despot siyasetin hedefi haline getirmiştir. Sn. Akşener’i savunmak namuslu her siyasetçi için bir görevdir. Siyaset, bu kadar kuralsız olmamalıdır. 

Kamuoyunun muhteris ve itibarsız bir kişi olarak tanıdığı, ruh ve akıl sağlığı şüpheli bir kişi tarafından atılan bu iftira, havuz medyası tarafından köpürtülmekte ise de, toplumun buna itibar etmeyeceği açıktır. Kaldı ki müfteri, önce gayet emin bir şekilde “kaset vardı” demiş, akabinde çark ederek “montaj” tabirini kullanmıştır. 

Bu türden iftiralar hukuksuz algı operasyonlarına sözde gerekçe oluşturmak için mi atılmaktadır? 

Bir kere daha belirtmek isterim ki; Sn. Akşener ilkeli bir siyasetçi ve saygın bir şahsiyettir. Atılan iftiranın ne hukukta, ne ahlakta ne de toplumsal değerlerimizde yeri yoktur. Kınıyor ve iftira sahibi hakkında hukuki işlemleri başlatacağımızı kamuoyuna arz ediyorum.

 

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