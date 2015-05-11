Akşener'den 'kasedi var' iddiasına sert yanıt: Müslüman görünümlü münafıklar...

MHP Milletvekili Meral Akşener, A Haber'de kendisiyle ilgili söylenen "Bir kadın için hiç de yakışmayacak kasetleri var" sözlerine sert ifadelerle tepki gösterdi. Dava açacağını belirten Akşener “Müslüman görünümlü münafıklar, Sizlerin bile bu kadar alçaklaşacağınızı düşünmemiştim” ifadelerini kullandı.

A Haber ’de yayınlanan Gece Ajansı adlı programına katılan Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas, MHP’li Akşener için “Onun da kaseti mi var nesi var, nasıl ele geçirdiler” dedi. Bunun üzerine Latif Erdoğan, “Cemil Bey’in dediği çok önemli. O kaseti olan birisidir ve şu an esaret altındadır" diye konuştu. “Kaset nerede” sorusu üzerine ise Latif Erdoğan, “Kaset… biliyor da, paralelcilerin elinde bir kadın için hiç de yakışmayacak kasetler var. Dolayısıyla o artık bir esire durumundadır. Ne derlerse yaptırırlar. Samanyolu’na da çıkar, hatta minarede röportaj yapacağız derlerse oraya da çıkar. Şu an acınacak halde. Bu kesin… Bunu ben bilgi olarak söylüyorum” yanıtını verdi.

Akşener’den sert tepki

Bu iddialar üzerine Rotahaber’den Filiz Akgün’e açıklamalar yapan Meral Akşener, “Havuz medyasındaki bu iftiralardan yeni haberim oldu avukatımla görüştüm mahkemeye vereceğim fakat çok sinirliyim, çok kırgınım, çok üzgünüm o yüzden fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ben çok zor günlerden geçmişken böyle çirkin iftiralarla karşı karşıya kalmadım. Bunlar Müslüman görünümlü münafıklar!” ifadelerini kullandı. Akşener daha sonra Twitter’dan “Müslüman görünümlü münafıklar, Sizlerin bile bu kadar alçaklaşacağınızı düşünmemiştim. İnanmazsınız ama Nur Sûresini hatırlatırım” mesajını paylaştı.