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'Bir kadına yakışmayacak kaset' diyen Latif Erdoğan: Akşener kaseti montaj

Latif Erdoğan, savcılıkta kaseti getiren kişinin ismini açıklayacağını iddia etti

12 Mayıs 2015 13:29

MHP milletvekili Meral Akşener için "paralelcilerin elinde bir kadın için hiç de yakışmayacak kasetler var. Dolayısıyla o artık bir esire durumundadır" diyen Latif Erdoğan, gelen tepkiler üzerine  kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Latif Erdoğan, var olduğunu iddia ettiği kasetin montaj olduğunu söyledi. 

Latif Erdoğan, A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı adlı programda "Ne derlerse yaptırırlar. Samanyolu’na da çıkar, hatta minarede röportaj yapacağız derlerse oraya da çıkar. Şu an acınacak halde" ifadelerini de kullanmıştı. 

Daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in kaset iddiasını mahkemeye taşıyacağını söylemesine de değinen Erdoğan, "Mahkemeye vermesi ayrıca isabetlidir. Paralelcilerin bir iğrenç sayfası daha böylece hukuk sayfasına geçmiş olur" ifadelerine yer verdi. Latif Erdoğan ayrıca savcılıkta kaseti getiren kişinin ismini de açıklayacağını iddia etti.

Latif Erdoğan bu olayı anlatmadaki amacının "bu kaseti hazırlayan pararel örgütle siyasal anlada dahi olsa bir birlikteliğin yanlışlığını başta Meral Akşener olmak üzere bütün MHP camiasına hatırlatma" olduğunu iddia etti. 

 

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