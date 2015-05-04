Meral Akşener: Başbakan el altından 'cumhurbaşkanı kafayı yedi' bilgisini yayıyor

TBMM Başkanvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Meral Akşener, Küçükçekmece'de düzenlenen milletvekili tanıtım programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla iligli olarak, "Başbakanlık görevini yapmaya gayret eden, şaka gibi bir görüntü sergileyen o muhterem, Sayın Cumhurbaşkanını, yani kaçak saray mukimini direkt karşısına alamadığı için, el altından kafayı yedi bilgisini yayıyor" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Meydanı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde, MHP milletvekili adayları, alana getirilen bir otobüsün üzerine çıkarak partilileri selamladı.

Seçim beyannamesinin kaynağı 'saray'

Düzenlenen programda bir konuşma yapan Meral Akşener, MHP'nin tek başına iktidar istediğini belirterek, "Genel Başkanımız tarafından açıklanan seçim beyannamemize hemen itirazlar başladı. Muhteremler diyor ki, 'kaynağı nereden bulacaksınız?' Söyleyeyim; birincisi saraydan. Saray mukimi kaçacak. İkincisi, Sayın Bülent Arınç dedi ki, 'çok israf yaptık, şayet israf yapmasaydık bu ülkeden vergi alınmazdı.' Elhak Sayın Arınç, doğru söylüyor. Biz israf edilenlerin geri alınmasını sağlayacağız. Hırsızlık mallarının geri alınmasını sağlayacağız. İsrafın, yolsuzluğun önüne geçeceğiz" dedi.

AKP'nin iktidarının kalıcı olmadığını ve bunun da AKP'lilerde gerginlik yarattığını söyleyen Akşener, "Başta Sayın 'Serok Ahmet' olmak üzere niye bu kadar asabiler biliyor musunuz? Abbas yolcu..." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki ilişkiye de değinen Akşener, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanını karşısına alamadığını belirterek şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'yi hayal edin. Cumhurbaşkanı, kaçak saray mukimi zat, başbakan görevini yerine getirmeye gayret eden zatı her yerde gidip madara ediyor. Kendi atadı ancak pişmanlık duydu. Başbakanlık görevini yapmaya gayret eden, şaka gibi bir görüntü sergileyen o muhterem de, Sayın Cumhurbaşkanını, yani kaçak saray mukimini direkt karşısına alamadığı için el altından kafayı yedi bilgisini yayıyorlar."

'Apo ile PKK ile görüşen şerefsizdir'

"Bugün söylediğini yarın yalanlayan, yarın söylediğini öbür gün doğrulayan, herkesin kafasını karıştıran, vatandaşı ahmak yerine koyan dinle alay eden, İslam’a hakaretler karşısında susa susa ellerinde 'iman metre' ile bir de herkesin imanı ölçen hadsizliğe sahip bir iktidar ile karşı karşıyayız. İşte bu asabiyetin karşılığı Abbas yolcu..."

Konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdüren Akşener, "Sayın Genel Başkanımız, 'Bunlar Apo'yla görüşüyorlar, ne konuşuyorlar?' dediğinde kaçak saray mukimi o zaman başbakandı ve 'Bunu diyen ispatlasın. Apo ile PKK ile görüşen şerefsizdir' demişti. Bugüne kadar söylediği en doğru söz budur. Elhak, Apo ile görüşen şerefsizdir" ifadelerini kullandı.

17 Aralık'ta operasyonu sonrasında ortaya çıkan ses kayıtlarına ve Yalçın Akdoğan'la HDP arasındaki görüşmelere de değinen Akşener, "MHP tek başına da kalsa bu seçimlerin huzur ve kardeşlik duygusu içinde, hukuka uygun olarak, seçmenin özgür iradesiyle, sandığa oyunu atabileceği bir şekilde yapılmasının gayreti içinde olacaktır. Bizlere düşen her gönle girmek, her kapıyı çalmaktır. 8 Haziran sabahı iki tane telefon kaydını hatırlayın. Birisi kısık bir sesle, titreye titreye 'oğlum evdeki dolarları sıfırladın mı?", diğeri ise Yalçın Akdoğan'ın HDP'liler ile gayet rahat bir şekilde oturarak, Apo'nun 10 emrini titreye titreye okuduğu anı hiç unutmayın" dedi.