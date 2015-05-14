Ahmet Hakan: Ey Latif Erdoğan; seni yeryüzünün en alçak, en şerefsiz insanı ilan ediyorum!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener için "paralelcilerin elinde bir kadın için hiç de yakışmayacak kasetler var. Dolayısıyla o artık bir esire durumundadır" diyen Latif Erdoğan'a sert tepki gösterdi. Daha önce söz konusu iddiasını ispat edememesi halinde "Latif Erdoğan'ı şerefsiz ilan edeceğini" duyuran Hakan, "Ey Latif Erdoğan denilen şahıs! Kaçarak ve kıvırarak kurtulamazsın. Sen tertemiz bir kadına dil uzattın. Seni yeryüzünün en alçak, en şerefsiz, en haysiyetsiz insanı ilan ediyorum" dedi.

Hakan, Hürriyet'te "Latif Erdoğan! Seni şerefsiz ilan ediyorum" başlığıyla yayımlanan (14 Mayıs 2015) yazısında A Haber'de dile getirilen kaset iddiasına ilişkin olarak, Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'ı da eleştirerek, şunları söyledi:

"Cemaat" denilen yapı, ahlaksız dinlemeler ve izlemeler yapmayacak, bu konulardan uzak duracak bir yapı değildir. Bunu biliyoruz. Ancak "Cemaat" denilen yapının böyle olması... Senin yalan söylemekten hiç çekinmeyen, tertemiz bir kadını diline dolayan, itirafçılıktan iftiracılığa kayan biri olduğun gerçeğini değiştirmez.Barlas'ın oğlu sana pas verdi, sen de o pası pis bir iftiraya çevirdin. Televizyona çıkıp "Meral Akşener kasetle tehdit edildi, bu yüzden Paralelcilerin esiri" dedin... Gelen tepkiler karşısında ise "Meral Akşener'in konudan haberi yok, benim amacım kendisini uyarmaktı" diyerek dört dörtlük bir kıvırma yaptın."