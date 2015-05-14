Fethullah Gülen'den 'Akşener kaseti' iddiasına tepki

Fethullah Gülen, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’de yayınlanan programda Latif Erdoğan tarafından kaset iddiasıyla hedef alınan MHP’li Meral Akşener’e destek verdi.

Söz konusu iddiayı "çirkin bir iftira" olarak niteleyen Gülen, "Akşener'e yönelik iftiralar karşısında büyük üzüntü duyduğunu" belirtti.

Son dönemde Gülen cemaatinin sözcüsü konumunda bulunan Herkul.org’un editörü Osman Şimşek’in kişisel Twitter hesabından Gülen'e atfen aktardığı açıklamalar şöyle:

“M.Fethullah Gülen Hocaefendi, Meral Akşener Hanımefendi’ye atılan iftirayı şiddetle kınadı; üzüntüsünü ve düşüncelerini şöyle dile getirdi: Nezahet, ismet ve iffetiyle, tarih şuuru, vatanperverlik hissi ve mesuliyet duygusuyla senelerdir çok değerli hizmetler ortaya koymuş bulunan Meral Akşener Hanımefendi’nin ülkesi, ülküsü ve milleti için fedakârca çalışan yüksek karakterli bir insan olduğu malum ve müsellemdir. Fakat maalesef bencil, hodgâm ve nefisperest bazı kimseler, rakip ve hasım kabul ettikleri insanlar hakkında yalan, iftira, tezvir gibi gayri insanî yollara da başvurmaktadırlar. Sâ’di der ki: ‘Kazara bir sapan taşı, bir altın kâseye değse / Ne kıymeti artar taşın, ne kıymetten düşer kâse.’ Söz konusu korkunç bühtan, saygıdeğer Meral Akşener Hanımefendi’yi kıymetten düşürmemekle beraber, bu iftirayı atanlar edepsizliğin en büyüğünü yapmışlardır. Şüphesiz, haset ve iftira fırtınaları, milletine ve mefkûresine hizmete adanmış insanların ancak çalışma azim ve gayretlerini artıracaktır.”