Akşener: Kaset iftirasını atan arkadaşla İslam hukukuna göre hesaplaşacağız, cezası 80 değnektir!

MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener, A Haber’de yayınlanan Gece Ajansı programının sunucusu Cemil Barlas ve "Meral Akşener'in de mi kaseti var, nasıl ele geçirdiler?" sorusuna gülerek "Cemil Bey'in dediği çok önemli. Paralel yapının elinde bir kadına yakışmayacak kasetler var. O da kaseti olan biridir ve şu an esaret altındadır" cevabını veren Latif Erdoğan’a sert ifadelerle tepki gösterdi. Latif Erdoğan için “o iftirayı atan arkadaşlardan birisi Müslüman olduğunu söylüyor” ifadesini kullanan Akşener, “Ben de Müslüman bir kadınım, o zaman İslam hukukunu uygulayacağız. İslam hukukuna göre iftirayı atanın cezası 80 adet değnek atmaktır” diye konuştu.

CNN Türk’te yayınlanan ve Mirgün Cabas’ın sunuculuğunu yaptığı “Her Şey” programına katılan Akşener’in konuyla ilgili açıklamaları özetle şöyle:

“Bu kanalın sahipleri Kanyon İnşaat tanıdığım bir aile ve sayın Erdoğan’a yakın bir kanal benim bildiğim, devleti yönetenlere aittir, o ülkede yaşayan kadınların iffetini korumak. O iftirayı atan arkadaşlardan birisi Müslüman olduğunu söylüyor o zaman İslam hukukunu uygulayacağız. Hukukun, RTÜK'ün, kanal sahiplerinin ne yaptığına bakacağım, sonuç çıkmazsa İslam hukukuna başvuracağım. Ben de Müslüman bir kadınım. İslam hukukuna göre iftirayı atana 80 adet değnek atmaktır. Diğeri de liberal ve demokrat olduğunu söylüyor. Liberallerin en önemli kuralı etiktir.

Mirgün Cabas’ın “Niye sizi hedef seçtiler?” sorusuna Akşener şöyle yanıt verdi:

“Anladığım kadarıyla MHP'nin yükselişi söz konusu. İktidarın tek başına iktidar olamayacağına dair veriler var. Öyle bir dil kullanıldı ki Türkiye'de, CHP ve AKP'nin seçmeni arasında bir geçirgenlik yok. Bu hırsızlık ve yolsuzluk iddiaları kapatılmış olsa da Genel Başkanımız iktidar olmamız halinde bunların hesabının sorulacağını söylüyor. Ben de bunları en fazla dillendiren kadınlardan biriyim. MHP'yi geriye çekmek için benim üzerimden böyle bir politika izlenmiş olabilir.”

Kaset iddiaları için hükümetten bir destek görüp görmediği konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, “Sayın Davutoğlu’nun, kaset ve montaj meselelerinde ahlaklı bir yerde durduklarına dair bir açıklamasını okudum. Onu göreceğiz, Nimet Baş aradı. Abdülkadir Selvi'nin tweetlerini gördüm” dedi.

“Bu kadar namert, alçak, haysiyetsiz, şerefsiz, insanlarla ilk defa karşı karşıya kalıyorum. Ama ben çok zor zamanlardan geçtim. Benim çok zor zamanlarım oldu” ifadelerini kullanan Akşener, “Ama benim şahsımda Türk kadınına insanlar sahip çıktı. Bu iddialar çirkin, iğrenç artık midem bulanıyor bu meselede. Bu meselenin bundan sonra insanların konuşurken davranırken daha dikkatli olmasına vesile olacak diye umuyorum. Sayın Genel Başkanım bana "sen üzülme, kafana takma" diye konuştu.