Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrimiçi olarak yapılacak NATO zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesinde, liderler Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve son gelişmeleri ele alacak. (DHA)

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