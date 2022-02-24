Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'nin etrafında çatışma çıktı: "Askerlerimiz 1986'daki trajedinin tekrarlanmaması için can veriyor"

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1986'da dünyanın en büyük nükleer felaketinin meydana geldiği Ukrayna'nın Pripyat kentindeki Çernobil Nükleer Santrali'nin çevresinde çatışmalar çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus işgal güçlerinin Belarus üzerinden ülkeye giriş yaptıktan sonra Yabancılaşma Bölgesi'ne girdiğini ve burada çatışma çıktığını ifade etti.

Zelenski, "Rusya işgal güçleri Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor. Askerlerimiz 1986'daki trajedinin tekrarlanmaması için can veriyor" dedi.

Ukrayna lideri, "Tüm Avrupa'ya savaş ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Rusya ordusu, sabah saat 6 sularında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna topraklarına girdi. Kiev, Rusya'nın askerlerinin bir bölümünü ülkeye kuzey komşusu Belarus'tan soktuğunu bildirmişti.