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Dünya

Zelenski, "Putin karşıtı koalisyon kuruyoruz" dedi; Erdoğan dahil, dünya liderleriyle konuştuğunu söyledi

Zelenski, konuştuğu liderlerle Rusya'ya somut yaptırımları görüştüklerini söyledi

24 Şubat 2022 17:03

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin karşıtı bir koalisyon kurmak üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere çeşitli liderlerle konuştuğunu açıkladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Zelenski, şunları yazdı: "Putin karşıtı koalisyon kuruyoruz. Somut yaptırımlar ve ordumuza somut destek için (Avrupa Komisyonu Başkanı) Ursula Von Der Leyen, (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron,  Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Tayyip Erdoğan'la konuştum. Belirleyici eylemlerinizi bekliyoruz" 

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