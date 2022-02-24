Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna saldırısında uğradığı rol nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

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Sızan belgelere göre Avrupa Birliği liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında oynadığı rol gerekçesiyle Belarus'a da yaptırım uygulanmasını isteyecek.

The Guardian'ın aktardığına göre bu akşam son halini alacak taslak açıklamada AB liderleri, Belarus'u saldırıda oynadığı rol nedeniyle kınadı ve Minsk'e uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısında bulundu.

Belgede, "Avrupa Birliği Konseyi, Belarus'u da kapsayacak bir yaptırım paketinin hızlıca hazırlanması için çağrıda bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

AB liderleri ayrıca Rusya, "çok büyük sonuçları olacak ağır yaptırımlar" uygulayacağını belirtti ancak bu yaptırımların ne olduğuna dair bir detay paylaşılmadı.

AB, Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun 2020 yılında demokrasi yanlısı protestocuları şiddetle bastırmasından bu yana Belarus'a yaptırım uyguluyor.

Rusya, bu sabah başlattığı saldırıda askerlerini Belarus üzerinden de Ukrayna'ya sokmuştu.

Lukaşenko, bugün yaptığı açıklamada mevcut olarak Belarus askerlerinin çatışmada yer almadığını, ancak "gerekirse rol oynayabileceklerini" söyledi.