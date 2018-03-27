Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ayda 1300 dakika konuştu!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP yetkilileri erken seçim ihtimalinin söz konusu olmadığını söyleseler de Erdoğan’ın son zamanlarda giderek artan temposu dikkat çekici. Erdoğan, son bir ayda katıldığı il, ilçe kongreleri ile açılışlar ve toplantılarda en az 1300 dakika konuştu.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temposu, partisinin il/ilçe kongrelerine gösterdiği yakın ilgi, siyasetin tansiyonunu hiç düşürmeyen üslubu, muhalefet kulislerinde konuşulan “olası erken seçim” senaryolarının daha yüksek sesle dillendirilmesine neden oluyor. Erdoğan’ın siyaset yapma tarzını bilenler için temposu şaşırtıcı değil. Ancak hem gün içinde kamuoyuna birden fazla kez hitap etmesi hem de tansiyonu devamlı yüksek tutması dikkat çekici. Neredeyse tüm bakanlıkların, çok sayıda meslek ve kitle örgütünün geniş katılımlı toplantılarının ortak adresi uzun süredir Beştepe, ev sahibi de Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Beştepe’de hem partisinin toplantılarında hem de katıldığı diğer etkinliklerde son bir ayda 1300 dakika konuştu. Bu süre zarfında AK Parti-MHP ittifakından İstiklâl Marşı’nın bestesine, Afrin savaşından Boğaziçi Üniversiteli öğrencilere kadar gündemi belirleyen pek çok açıklamaya imza attı.

Bir ayda 11 il, 3 ilçe kongresine katıldı

Erdoğan Temmuz 2017’de topladığı AKP milletvekillerine 2019 seçiminin bir dönüm noktası olduğunu söylemiş ve “Uzun vadeli bu işleri yapanlarda metal yorgunluğu oluşuyor” diyerek “yorulan varsa kenara çekilsin” uyarısında bulunmuştu. Ağustos 2017’de belde teşkilatlarının kongreleriyle başlayan değişim, ilçe ve il kongreleriyle sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son bir ayda Mersin, Antalya, Sakarya, Bolu, Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon il kongreleri ile Güngören, Beyoğlu ve Bağcılar ilçe kongrelerine katıldı.

Etkinliklerin merkezi Beştepe

Erdoğan büyük çoğunluğu Beştepe’deki Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantılar olmak üzere katıldığı 13 etkinlik ise Cumhurbaşkanlığı’nın programına şu başlıklarla yansıdı:

Yargıtay’ın 150’inci Yılı Sempozyumu ve Yeni Yargıtay Binası Temel Atma Töreni, AK Parti Genel Merkezi’nde Siyaset Akademisi, HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı, İyilik Ödülleri Programı, 46’ıncı Muhtarlar Toplantısı, Tıp Bayramı Münasebetiyle Hekimleri Kabul, Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü Yılı Töreni, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Temel Atma Töreni, Hâkim ve Savcıları Kura Töreni, Enerji Bakanlığı 101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni, Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, halka hitap ettiği konuşmalar da dâhil toplam 1300 dakika yani yaklaşık 22 saat konuştu.

Son bir ayda gündemi belirleyen açıklamalar

Erdoğan’ın son bir ayda gündem belirleyen açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

6 Mart: Yargıtay’ın 150’inci Yılı Sempozyumu ve Yeni Yargıtay Binası Temel Atma Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Adaletin tesisi için çalışan Yargıtayımız özellikle son dönemdeki duruşuyla milletimizin kalbinde ayrı bir yer edinmiştir” dedi.

"İslamın güncellenmesi gerektiğini bilmiyorlar"

8 Mart: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü programında ‘din adına ortaya çıkan bazı marjinallerin, kadınlar hakkında İslam’da yeri olmayan içtihatta bulunduklarını’ belirterek “İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar aciz bunlar. İslam’ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hoca efendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın” diye konuştu.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar İslam'ın güncellemesi gerektiğini bilmeyecek kadar aciz

9 Mart: Erdoğan tartışma yaratan sözlerine bir gün sonra Ak Parti Siyaset Akademisi’nde açıklık getirdi, “Elbette asla değişmeyen ve değişmeyecek olan kurallar vardır. Mesela İslam’ın son din olduğu bir hakikattir. Bununla kimse oynayamaz” dedi.

"İstiklal Marşı için istenilen bese yok"

14 Mart: 46’ncı Muhtarlar Toplantısında konuşan Erdoğan İstiklâl Marşı’nın kabulünün yıl dönümüyle ilgili konuşmasında, “En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin tamamlaması çok önemlidir” diyen Erdoğan’ın, “Burada bestekârlara iş düşüyor. İstenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar” açıklaması siyasetten sosyal medyaya kadar pek çok alanda tartışıldı.

TIKLAYIN - Erdoğan: En büyük üzüntüm, İstiklal Marşı'nın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bestenin bulunamaması

"Afin akşama kadar düşmüş olur"

Muhtarlar toplantısında Afrin savaşına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temenni ederim ki akşama kadar düşmüş olur… O teröristlerde bu kadar akıl yok, o tünelleri koalisyon güçleri ile beraber yaptılar” dedi. Kısa süre sonra ismini vermeyen bir Cumhurbaşkanlığı kaynağı, Fransız haber ajansı AFP’ye gönderdiği mesajda, “Cumhurbaşkanının konuşmasındaki ‘Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşer’ sözleri ‘Kuşatma bu akşam tamamlanır’ şeklinde anlaşılmalıdır” açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN - Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşmüş olur

17 Mart: Diyarbakır il kongresinde konuşan Erdoğan burada halka “Et ile tırnak gibiyiz” sözleriyle seslendi.

"Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer"

20 Mart: Erdoğan AK Parti TBMM Grup toplantısında ABD’li sözcünün Afrin’le ilgili açıklamalarını eleştirerek, “Biz kaygılarımızı ilettiğimiz zaman neredeydiniz” diye sordu ve şöyle devam etti, ‘Afrin’i hedef alabileceğimiz beklenmiyordu… Batı ülkeleri bize bir an önce operasyonu bitirin mesajları veriyordu. Ricalarını yerine getirelim istedik ve 2 ayda Afrin operasyonunun askeri safhasını bitirdik. Şunu unutmayın, aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. PYD’li çakallar kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Güya bize karşı savaşmak için hazırladıkları mevzileri, korunakları gördünüz. Onlara mezar oldu. Sivillerin arkasında ancak bu kadar dayanabildiler. Masum halka etmediklerini bırakmayanlar bizi sivillere zarar vermekle suçlamaya kalktılar. Tüm iftiraları çürüttük. Şimdi bölgeyi oranın asıl sahibi olan kardeşlerimiz için yeniden yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz.’

TIKLAYIN - Erdoğan: Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer

"Afrin'de iş bitmeyecek"

23 Mart: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Bağcılar 6’ıncı Olağan Kurultayı’ndaki konuşmasında, “Afrin’de iş bitmeyecek. İdlib var, Münbiç var, Münbiç var, Fırat Kalkanı Harekâtı Bölgesi ile bunun bütünleşmesi var” dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan: İş Afrin'le bitmeyecek arkada İdlib var Menbiç var

"Kulaklarında tutar ait oldukları yere fırlatırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün, Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin savaşı için lokum dağıtan gruba bir grup öğrencinin ‘savaşın lokumu olmaz’ diyerek tepki göstermesiyle ilgili olarak “Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir” açıklamasını yapan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü, “…okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydanı bırakmayacağız… Zaman zaman Beyoğlu sokaklarında da arzı endam ettiklerini gördüğümüz bu marjinaller edepleriyle durdukları müddetçe bu ülkenin renklerinden biri olarak kalabilirler ama baskıya, kendilerinde olmayanlara tahammülsüzlüğe, saldırıya, şiddete vardırırlarsa hiç kimse kusura bakmasın, kulaklarından tutar ait oldukları yere fırlatırız.”

"O komünist gençlere okuma fırsatı vermeyeceğiz"

24 Mart: İlçe kongresinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle ilgili açıklamalarından bir gün sonra bu kez Erdoğan, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her tür çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” diye konuştu.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komünist, vatan haini, terörist gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz!

25 Mart: Her konuşmasında AK Parti ile MHP’nin “cumhur ittifakına”na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da AK Parti’nin il kongresinde konuşan Erdoğan, “2019’da AK Parti’yi ve ‘Cumhur İttifakı’nı, MHP ile yapmış olduğumuz ittifakı gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. Onun için MHP’li kardeşlerimizle beraber el ele vererek dayanışma içinde 2019 seçimlerinde sandıkları patlayacak, ümmetin, milletin birliğini zirveye taşıyacağız” açıklamasını yaptı.