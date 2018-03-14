Erdoğan: En büyük üzüntüm, İstiklal Marşı'nın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bestenin bulunamaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devletin 34 yıllık terörle mücadelesini anlatacak bir marşın olmadığını söyleyerek, "İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu. "Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz gibi bir büyük destanı, Akif’in Çanakkale ve istiklal mısralarında kıvamında anlatacak bir şiirimiz, bir marşımız da yok" diyen Erdoğan şunlar kaydetti:

“İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Burada bestekarlara görev düşüyor. Güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Temenni ederiz ki olacak, inşallah bir gün o da olur. Tabii hayıflanacak başka meselelerimiz de var. Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkı ile ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız yok. Geçen arkadaşlarıma söyledim, şuanda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa da Mehter Marşı gibi bir marşı yazamaz mıyız? Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz gibi bir büyük destanı, Akif’in Çanakkale ve istiklal mısralarında kıvamında anlatacak bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Demek ki şiirlerini sadece lafzıyla değil yüreği ile de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor. Yaşadığı her dönemde milletimizin hissiyatını dile getiren Mehmet Akif Ersoy’a rahmet diliyorum."

Erdoğan, Afrin'in akşama kadar düşeceğini temenni ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Afrin'de açılan tünelleri kimler açtı?" diye sorunca salondan "Amerika" sesleri yükseldi. Bunun üzerine Erdoğan, "Neyse siz söyleyin de ben söylemeyeyim" ifadesini kullandı.