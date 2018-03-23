Erdoğan: Afrin'de 3 bin 731 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Zeytin Dalı Harekâtı’nın devam ettiği Afrin'de toplam 3 bin 731 teröristin etkisiz hale getirildiğini” bildirdi.

ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesine değinen Erdoğan, "Trump'a buralardan geri atamayız dedik" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören ilçe kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bağcılar Kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Bağcılar, biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Sizlerin bu kararlı yürüyüşü hiçbir zaman bize geri adım attırmayacaktır.

15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz'da Bağcılar dimdik ayakta durdu. Bomba yağdıran uçaklara ve tanklara karşı ayakta durduk. Hamdolsun bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı. Bazıları ülkeyi terk etti bazıları da adaletin önünde hesap vererek hapis yattı. Ama bunlar bitmedi.

40 yıldır PKK rahat durmadı. Hep sabrettik ama bir yere kadar. Geldiğimiz nokta şu an belli. Artık bunlara haddini bildirmek gerekiyordu. "İnlerine gireceğiz" dedik ve inlerine girdik.

Suriye'ye kaçtılar. YPG ile beraber oldular. Değerli kardeşlerim onlara gereken ders verildi. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3700'ü aştı.

Dün evvelsi akşam Amerika Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri konuştuk 2 gün önce Sayın Putin ile de konuştuk , dedik ki "Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların yanındayız dedik. İş Afrin'le bitmeyecek arkada İdlib var Menbiç var.''

Erdoğan partililere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hitabının ardından kongrenin yapıldığı binaya girdi ve burada Bağcılar 6. Olağan Kongresi'ne katılan partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Tüm misafirlerimize kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Dışarıda şu anda bu salondaki kardeşlerimizin en az bir o kadarı var. Buradan Bağcılar'ın tüm mahallelerine, tüm vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kongremizin şehrimiz, ilçemiz için, Bağcılar'la birlikte demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bağcılar 16 Nisan'da yüzde 61'lik evet oranı ile adeta bir destan yazmıştır. Yeni destanlar yazmaya hazır mıyız?

1992'nin Bağcılar'ı neydi, bugünün Bağcılar'ı ne. Buraya bakacağız, burada yaşayanlar, yaşayarak gördüler. Bağcılar bugün 22 kilometre karelik alandaki 750 bin nüfusuyla İstanbul'un önde gelen ilçeleri arasında yer alıyor. Bu bölge ilçe olduğu ilk günlerde çamurdan geçilmeyen plansızlık abidesi bir yer durumundaydı. Seçim kampanyasında çizmelerle dolaştık. Burada seçimi kazandık ve bugünlere geldik. Güngören böyle, Beyoğlu böyle.

2023'te 150 milyona çıkacak

"Bağcılar bugün 22 kilometre karelik alanıyla 750 bin nüfusuyla İstanbul'un önde gelen ilçeleri arasında yer alıyor. Hamdolsun eskiye göre Bağcılar çok daha fazla güçlü altyapı ve hizmetle kalkınıyor. Çocuklarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza hizmet edecek birçok tesis inşa ettik. İlçemizde yaşayan insanların hayat kalitesi bu sayede artmıştır. Yeni Belediye Hizmet Binası, Bağcılar Meydanı, Yüzme havuzlar ve kapalı spor komplekslerinin inşaları devam ediyor. Metro ve tramvay projelerini de yapıyoruz hamdolsun. Bu sayede ilçemizin ulaşım sorunlarını da kökten çözüyoruz. Bunun yanında kültür merkezleri ve kütüphaneler de inşa ediyoruz. Bu sayede Bağcılar'ı geleceğe hazırlıyoruz. İstanbul'a 201 katrilyon liralık yatırım yaptık. Şehri ve kıtaları birbirine bağladık. 3. Havalimanının 90 milyon yıllık yolcu kapasitesi olacak. 2023'te 150 milyona çıkacak.

Bizim itirazımız, batının uyguladığı çifte standartlara karşıdır. Bu durum karşısında yapmamız gereken tek şey; daha çok çalışmaktır. Kör husumetlerin yerini uzlaşma ve işbirliği kaçınılmazdır. Düşmanları azaltıp dost edinmeye mecburuz. Cumhur ittifakı ile biz bu mesafeyi alıyoruz. Tabi bunu hazmedemeyenler var elbet. Zira AK Parti ve MHP'nin Cumhur ittifakı yapması hasımları çıldırtıyor. Hakiki dostlarımızın kim olduğunu biliyoruz. Bize uzatılan samimi eli havada bırakmadık. Ama aynı el, yumruk olup üzerimize geliyorsa ona da karşılık vermeyi biliriz."