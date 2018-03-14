Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşmüş olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak verdiği bilgilendirmede, "Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık. Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşmüş olur" dedi.

Cumhurbaşkanı, Afrin'e yönelik harekâta ABD'nin stratejik destek vermediğini belirterek, "Bunlardan tek isteğimiz var, gölge etmesinler başka ihsan istemez" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarlara hitap etti.

"Şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hani 'şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamıyor' derler ya, bizi işte bu duruma düşürmek istediler. Hamdolsun, biz şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık." dedi.

"Afrin tamamen düşmüş olur"

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, "Temenni ederim ki akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur." diye konuştu.

"Bunlar imansız"

Zeytin Dalı Harekâtı'nda her türlü hassasiyetin gözetildiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakın şu anda önce siviller arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin'den çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmedim, o yavrum, yere atılan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, bunlar kafir."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"34 yıllık terörle mücadelemizi şöyle hakkıyla ifade edebilecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim, şu anda Fırat Kalkanı, Afrin biz bununla ilgili adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar."

"Kuzey Irak sınırımıza kadar temizleyeceğiz"

Erdoğan, "Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğusunu da Kuzey Irak sınırımıza kadar aynı şekilde teröristlerden temizleyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak'taki terör yuvalarını zaten her fırsatta yokluyoruz. Yakında çok daha güçlü şekilde oraları da teröristlerin başına yıkacağız." dedi.

Bin 300 kilometre toprak temizlendi

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüyorsunuz o dağlarda ne tüneller açmışlar değil mi? Bunları kim yaptı? O teröristler mi? Sadece onlar değil, bunların ortakları da var. Koalisyon güçleri olarak hep beraber bu işleri yaptılar. O teröristlerde bu kadar akıl yok, siz bakmayın. Bugün 54'üncü gününe giren harekatta 3 bin 500'e yakın terörist etkisiz hale getirilirken bin 300 kilometrekareye yakın toprak da teröristlerden temizlendi."