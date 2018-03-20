Erdoğan'dan ABD'ye: "Kaygılıyız" diyorlar; gelin bu örgütleri temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'yi stratejik ortağı olarak görüyorsa saygı duyması gerektiğini belirterek, "Bizimle stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın. Bizi aldatmaya kalktınız. 5 bin TIR buraya silah soktunuz. 2 bin kargo silah mühimmat soktunuz. Silah istedik vermediniz ama terör örgütüne verdiniz. Bu nasıl ortaklık?'" dedi.

ABD Sözcüsü Heather Nauert'ın "Afrin'den gelen yağma haberlerinden endişeliyiz" açıklamasına Erdoğan, "Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor 'Afrin'de kaygılıyız' diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin bu terör örgütlerini temizleyelim dediğiniz zaman neredeydiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

Afrin'deki EYP ve bombalı tuzakların temizlenme çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, "Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi" ifadesini kullandı.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:



- Bugün toprağa verilecek olan her alanda mücadeleci kişiliği ile kendisini bildiğimiz Hasan Celal Güzel ağabeyimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

- Afrin şehir merkezinin tamamen teröristlerden temizlendiği müjdesini milletimizle paylaştık. (Türkiye seninle gurur duyuyor sloganları)

- Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi. Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor "Afrin'de kaygılıyız" diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin bu terör örgütlerini temizleyelim dediğiniz zaman neredeydiniz?

- Siz terör örgütleri ile işbirliği yaparak DEAŞ'ı temizleyeceğinizi söylemiştiniz. Buyurun şimdi PYD'yi de YPG'yi de Mehmetçik'imiz ÖSO nasıl halletti işte ortada.

- Bizimle stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın. Bizi aldatmaya kalktınız. 5 bin TIR buraya silah soktunuz. 2 bin kargo silah mühimmat soktunuz. Silah istedik vermediniz ama terör örgütüne verdiniz. Bu nasıl ortaklık?'

- Patlayıcıların kılıç artıklarının temizlenmöesi için ÖSO ve TSK operasyonlarına bir müddet daha devam edecektir. ÖSO ve bizim askerlerimiz arama taramayı devam ettiriyor.

- Türkiye Afrin'e operasyon başlattığında estirilen havayı hatırlıyorsunuz değil mi? Önce bir şaşkınlık yaşandı. Ardından terör örgütünü sürekli şişiren haberler yayılmaya çalışıldı. Batı ülkeleri de bize Afrin'e girmeyin demeye utandıkları için olacak bir an önce operasyonları bitirin mesajı veriyor.

- 2 ayda Afrin operasyonunun askeri safasını büyük ölçüde bitirdik. Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. PYD'li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtılar.Güya bize karşı savaşmak için hazırladıkları mevziler gördünüz onlara mezar oldu. Sivillerin arkasına sığınarak ancak bu kadar dayanabildiler.'

- Daha dün "Afrin'e girilmesini doğru bulmuyoruz" diyenler şimdi ordumuzu tebrik ediyorlar. Ne oldu şimdi size? Hep manevra bunların hayatı manevra. Ey şu anda ana muhalefetin başı ve yanındakiler siz PYD'yi terör örgütü değildir diye açıklamadınız mı? Biz PKK'nın bunların siyasi yan kuruluşu olduklarını açıkladığımız halde siz aksini kanıtlamaya çalıştınız. Afrin'de PKK PYD ile savaştık.

- Ben inanıyorum ki ana muhalefetin Afrin olayında takındığı tavrı MHP ile müşterek olarak Afrin'e olan o dayanışma noktasındaki ruhtan kaynaklanan o seslenişimizi bunlar hazmedemediler. Bunun içine çılgınca değişik şekilde saldırdılar. Sonunda Hakk'a inananlar teslim olanlar buradan muzaffer çıktı.'