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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bank Asya için 4 ay önce 'o banka zaten batmış' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Eylül 2014 tarihinde, Bank Asya için 'O banka zaten batmış, taşıma suyla ayakta durmaya çalışıyor' diye konuşmuştu

04 Şubat 2015 01:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için "devlet eliyle batırılmaya çalışılıyor" eleştirilerine neden olan Bank Asya için 18 Eylül 2014 tarihinde katıldığı TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, "O banka zaten batmış" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Eylül tarihinde Bank Asya'ya yönelik şunları söylemişti: "Dün bir açıklama duyuyorum çok enteresan ve örnek, o da manidar. İşte 2000'li yıllarda malum 26 bankanın battığını söylüyor beyefendi. Şimdi diyor 'bir bankanın batırılması için çalışılıyor'. Bir bankanın batırılması için çalışılmıyor. O banka şu anda batmış zaten. Fakat bu, taşıma suyla ayakta durmaya çalışıyor.

O, 26 batık bankanın olduğu dönemden biz farklı bir finans dünyasını devraldık. Şu anda bankalarımızın geldiği nokta çok açık net ortada. Şimdi bu batan böyle bir finans kuruluşunu, biz de o dönemde olan yanlışları tekrarlayarak aynen devam mı ettirelim?"

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