Bank Asya'da 100 bin TL'nin altında parası olanlar sigorta güvencesinde

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) aldığı kararı uygulayarak Bank Asya'daki yüzde 63'lük hisselere el koydu. Bu akşam saat 21.00'dan sonra el koyulan Bank Asya'da parası olanlar için TMSF yetkilileri açıklamada bulundu.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bank Asya'nın yönetim kurulunu belirleyen imtiyazlı payın yüzde 63'lük bölümünün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi.



Haberi TMSF yetkilileri doğrularken, BDDK’nın aldığı kararı uyguladıklarını söylediler.



Katılım bankalarında da 100 bin TL’ye kadar sigortanın geçerli olduğunu söyleyen yetkililer genel müdürlükte arama yapıldığını kaydettiler.



Bank Asya'da 100 bin TL'nin altında parası olanlar sigorta güvencesi altında olacaklar.