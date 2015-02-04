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Ekonomi

Bank Asya avukatından açıklama: Algı operasyonuyla mevduat sahipleri korkutulmak isteniyor

Bank Asya avukatı Fikret Duran, Bank Asya'nın bankacılık işlemlerine devam edeceğini söyledi

04 Şubat 2015 01:29

Bank Asya avukatı Fikret Duran, yandaş medyanın algı operasyonuna dikkat çekerek, mevduat sahiplerinin korkutulmak istendiğini açıkladı.

Bank Asya'ya el konuldu haberlerini yalanlayan Fikret Duran şunları söyledi: "TMSF'nin Bank Asya'ya el koyduğu iddiası doğru değildir. Bankacılık işlemleri devam edecektir.

BDDK imtiyazlı pay sahiplerinin pay sahibi olabileceklerine dair belgelerin teslim edilmesine kadar yüzde 63'lük hissesin TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi. Belgeler teslim edilince TMSF yönetimi terkedecektir.

Polisin bariyer koyması tamamen korkutma ve yıldırma amaçlıdır. Açık bir şantajdir. Bank Asya'ya karşı yapılan işlem mali durumun bozulması ya da tasfiye amaçlı değildir."

 

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