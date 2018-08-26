"Cumartesi Anneleri'nin eylemine neden sadece solcular destek oluyor, dindarlık iddiasındaki sen ve ben o acıya ortak olmadığımız için olmasın?"

T24

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi listesinden milletvekili adayı olan avukat Ali Aktaş, Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eyleminin yasaklanmasını eleştirdi. Cumartesi Anneleri’nin eylemlerine neden ‘solcuların destek olduğu, HDP’lilerin katıldığı'na dair sorular bulunduğunu da söyleyen Aktaş, “Dindarlık iddiasındaki sen ve ben o insanların acılarına ortak olmadığımız için olmasın sakın” dedi.

Anayasa’nın 34. Maddesi’nde düzenlenen ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı’nı da hatırlatan Aktaş, “İlk kez 27 Mayıs 1995'te, gözaltında kaybolan yakınlarının akıbeti için toplanmış Cumartesi Anneleri. Eğer onların gayret ve direnci olmasaydı 90’ların o rezil döneminde belki yüzlerce insan daha gözaltında ya da başkaca faili meçhul yöntemlerle ölürdü. Hürmetle selamlıyorum” paylaşımında bulundu.

Ne olmuştu?

Cumartesi Anneleri’nin her hafta gerçekleştirdiği eylemlerin 700.’sünün bu cumartesi “Beni bul anne” çağrısıyla düzenlenmesi planlanmış ancak Beyoğlu Kaymakamlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla eylemi yasaklamıştı. Cumartesi Anneleri ve onlara güç vermek isteyenler yine de Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelirken, polis toplananlara sert müdahalede bulunmuş, yaklaşık 50 kişi gözaltına alınmalarının ardından akşam saatlerine doğru serbest bırakılmıştı.