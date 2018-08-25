DHA: Cumartesi Anneleri eyleminde muhabirimiz polisin hedefi oldu

Demirören Haber Ajansı (DHA), bugün düzenlenmek istenen Cumartesi Anneleri’nin hafta eyleminde muhabiri Özgür Deniz Kaya'nın bir polis tarafından yaralandığını duyurdu.

Cumartesi Anneleri'nin 700. haftası, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Kararın ardından Galatasaray Meydanı'nda toplanmaya çalışan eylemciler polis müdahalesine maruz kaldı. Birçok kişinin gözaltına alındığı müdahalede DHA, muhabirinin de yaralandığını duyurdu.

DHA, "DHA muhabirine, görevi sırasında gazlı mermili saldırı" başlığıyla abonelerine duyurduğu haberinde şu ifadeleri kullandı:

İSTANBUL Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi oldu. Kaya, bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı.

Bugün, Cumartesi Anneleri’nin İstiklal Caddesi’nde 700'üncü kez düzenlediği eylem sırasında görevini yapan DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya, polisin gazlı mermisinin hedefi oldu. Eyleme müdahale sürerken, görevini yapan, röportajlar gerçekleştiren DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya'ya doğru, bir polis memuru, hedef gözeterek gazlı mermi atan tabancasını peş peşe ateşledi. Kaya, sağ bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı.

DHA Muhabiri Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bir milletvekili ile röportaj yapıyordum. Bu esnada bana doğru yönelen çok sayıda mermi sesleri duydum. İki tanesi de sağ bacağıma isabet etti" dedi.

Gazeteci Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu da aldı.

DHA'dan açıklama

DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet de Özgür Deniz Kaya’ya yapılan saldırıyı kınadı.

Gazetecilerin görevlerini kamu adına yaptıklarını belirten Sarıdanişmet, “Polisin, kamu adına görevini yapan, elinde DHA logolu mikrofon ile bir milletvekiline soru sormakta olan muhabir arkadaşımızı hedef alarak art arda ateş etmesinin arkasındaki motivasyonu merak ediyoruz. Adli makamların gerekli incelemeleri yaparak sorumluluk zincirindekileri belirlemelerini ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz. DHA hangi şartlar altında olursa olsun, haberleriyle toplumu aydınlatmayı sürdürecektir” dedi.

TGC'den kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGS) Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada da DHA muhabirine yapılan saldırıya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Galatasaray’da yaptığı eyleme müdahale sürerken, röportaj yapan meslektaşımız DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya bir polis memurunun gazlı mermi atan tabancasının hedefi oldu. Kaya, sağ bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı. Meslektaşımız DHA Muhabiri Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, ‘Bir milletvekili ile röportaj yapıyordum. Bu esnada bana doğru yönelen çok sayıda mermi sesleri duydum. İki tanesi de sağ bacağıma isabet etti’ dedi. Meslektaşımız Özgür Deniz Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu da aldı.

Özgür Deniz Kaya’ya ‘ve DHA’ya geçmiş olsun’ diyoruz. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gazetecilere yönelik saldırılardaki cezasızlık uygulamasından artık vazgeçilmesini, meslektaşımıza yapılan saldırının sorumlularının bulunmasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırıların direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılar olduğunu unutmamalıyız.”