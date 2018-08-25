Kılıçdaroğlu'ndan Cumartesi Anneleri tepkisi: Özrünüz kabahatinizden büyük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi Anneleri'nin 700. kez düzenleyeceği eyleme izin verilmemesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bu annelerin çocuklarını kim katletti? Devletin görevi onları katledenleri bulmak. Bulmuyorsunuz, özrünüz kabahatinizden büyük ve kalkıyorsunuz bu annelerin üzerinde baskı kuruyorsunuz, copla şiddetle dağıtmaya çalışıyorsunuz" dedi.

CHP lideri, Ankara’da gazeteci Baki Özilhan’ın cenaze törenine katıldı.

"Derin bir üzüntüye kapıldım"

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eylemine izin verilmemesiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

“Haberi duyduğumda derin bir üzüntüye kapıldım. Ne istiyor bu anneler, 700 haftadır çocuklarının mezarı nerede bunu öğrenmek istiyor. Bir anne için bundan daha haklı bir talep olabilir mi? Bu çocukların annelerini eşlerini birileri katletmiş öldürmüş yok. Mezarını bulun bari kemiklerini bize verin, bari bari hiç değilse mezarının başına gidip bir Fatiha, bir dua okuyup bari bir çiçek koyalım diyorlar.”

"Bu anneleri anlamak lazım"

Cumartesi Anneleri’nin daha önce Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğü belirten Kılıçdaroğlu, “Verilen sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Bu anneleri anlamak lazım, anneleri anlamayan bir evlat olabilir mi? Merak ediyorum, bu annelere baskı kurmak, şiddet uygulamak, copla biber gazıyla perişan etmek… İnsanda biraz vicdan, ahlak, iman, inanç bir parça olması lazım. Hiçbirisi yok bunlarda. Son derece üzgünüm. Anneler adına üzgünüm” diye konuştu.

"Adalet istiyorlar"

Gözaltında kayıplarla ilgili sorumluların bulunması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu annelerin çocuklarını kim katletti? Devletin görevi onları katledenleri bulmak. Siz bulmuyorsunuz, özrünüz kabahatinizden büyük ve kalkıyorsunuz bu annelerin üzerinde baskı kuruyorsunuz, copla şiddetle dağıtmaya çalışıyorsunuz. 700 haftadır bu annelerin hiçbirisi, hiçbir kimsenin canının incitmedi. Kimseye bir fiske bile vurmadı. Çünkü bunlar anne, bunların haklı talepleri var. Devlet neden vardır, adaleti sağlamak için. Bunlar ne istiyorlar adalet istiyorlar. ‘Bizim çocuklarımızı kim öldürdü’ diye soruyorlar.”

“Bir insanın gözü bu kadar kara olamaz, bir devlet bu kadar kötü yönetilemez” diyen Kılıçdaroğlu, “Dikta yönetiminde ancak buna benzer olaylar olur. Biz de boşuna ‘Dikta yönetimi var’ demiyoruz. Bütün bu olaylar bütün dünyanın gözünde Türkiye’nin itibarını sarsıyor, yazık günahtır” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Özilhan ile ilgili olarak da “Baki Bey, uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir meslektaşınızdı. Hayatını kaybetmesi hem medya dünyası hem de bizim açımızdan büyük bir kayıp. Duayen bir gazeteciydi, Allah rahmet eylesin” dedi.