Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesine sosyal medyadan tepki

Cumartesi Anneleri'nin 700. haftası, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Kararın ardından Galatasaray Meydanı'nda toplanmaya çalışan eylemciler polis müdahalesine maruz kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen aralarında CHP üyelerinin de bulunduğu 100 kadar kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Cumartesi İnsanlarından Maside Ocak, Besna Tosun, Ali Ocak, Hasan Karakoç, Sebla Arcan, Leman Yurtseverde, Faruk Eren, ve Gamze Elvan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanların Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından Vatan Emniyet'e götürüldüğü bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eylemin bizzat Soylu’nun emriyle yasaklandığını söyledi.

Türkiye'de darbe dönemleri ile 1990'lı yılların başında sık yaşanan kaybolma olgusu, insan hakları savunucularının öncelikli mücadelesi haline gelmişti. 1995 yılında 30 yaşındayken gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın cesedinin bulunmasıyla başlayan Cumartesi Anneleri mücadelesi, ülke çapında yankı uyandıran bir harekete dönüşmüştü. Bugün 700. eylemini yapmak isteyen gruba polisin müdahale etmesi de sosyal medyada kullanıcıların tepkisine sebep oldu.

Sosyal medyadan polis müdahalesine gelen tepkilerin bir kısmı şöyle: