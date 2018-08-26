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"Cumartesi Anneleri, evlatlarının kemiklerini değil mobilya takımı talep etselerdi makbul vatandaş sayılırlardı"

Çiğdem Toker: Dünkü manzaralar, gerçekte haksız oluşun, bir cevap veremeyişin şiddetiydi

26 Ağustos 2018 10:19

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Cumartesi Anneleri’nin dün İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı 700. hafta eyleminin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emriyle Kaymakamlık tarafından engellenmesi ve karara direnenlere yönelik polis şiddetli müdahalesini eleştirdi.

“Beyoğlu’nda dünkü manzaralar, gerçekte haksız oluşun, bir cevap veremeyişin şiddetiydi” yorumunda bulunan Toker, şöyle devam etti:

“Cumartesi Anneleri, evlatlarının kemiklerini değil de misal “satın alacak gücüm yok” deyip bir mobilya takımı talep etseydi iktidar nezdinde makbul vatandaş sayılırdı. 
Değil 700. hafta, ikinci haftasında kapılarının önüne bir nakliye kamyonu yanaşır, ihtiyaçlarından da fazla eşyayla donatılırdı evleri.

Talep edilen, satın alma değeri olan, mideye hitap eden dünyalık nimetler değil de rejim partisinin adındaki “adalet” olunca reva görülen de zulüm oluyor.”

*Toker’in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (26 Temmuz) nüshasında yer alan yazısının tamamını şuradan okuyabilirsiniz.

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