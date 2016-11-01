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Politika

Cumartesi Anneleri, Cumhuriyet'in önünde: Özgür basını susturmalarına izin vermeyeceğiz

"Bugün Cumhuriyet'in yanında olun. Yoksa yarın sizin de kapınız çalınacak"

01 Kasım 2016 15:11

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sorgulamak amacıyla her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyonlara tepki göstermek için gazete binasının önünde toplandı. Cumartesi Anneleri/İnsanları, saat 12.00’den itibaren 18 yazarı ve yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarılan gazetenin önünde toplanmaya başladı.

Cumhuriyet gazetesinin önünden bildiren BBC muhabiri Selin Girit, Cumartesi Anneleri basın açıklamasını aktardı. Cumartesi Anneleri yaptıkları açıklamada "Bugüne kadar yanımızda olan tüm basın kuruluşları kapatıldı. Şimdi Cumhuriyet'i de kapatmaya çalışıyorlar. Özgür basını susturmalarına izin vermeyeceğiz. Yanlarında olmak için tüm olanaklarımızı kullanmak zorundayız. Bugün Cumhuriyet'in yanında olun. Yoksa yarın sizin de kapınız çalınacak" dendi. 

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Facebok üzerinden dün yaptığı açıklama şöyle:

Cumhuriyet Gazetesi halkın haber alma hakkı demektir.

İfade ve basın özgürlüğü üzerindeki baskıcı politikalara itiraz etmek ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmak için Cumhuriyet Gazetesi önünde olacağız.

Cumartesi Anneleri

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

Tarih:1 Kasım 2016 (Salı)

Saat: 12.00

Yer :Cumhuriyet Gazetesi Önü

 

 

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