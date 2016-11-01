MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet gazetesine yönelik dün düzenlenen operasyonlara destek çıkarak "FETÖ ve PKK'nın ayıklanmasıyla ilgili faaliyetler devam ederken, medya ayağına dokunulması neden birilerini rahatsız etmektedir?" ifadesini kullandı. Bahçeli, "Adında cumhuriyet olup da, cumhuriyet değerlerine en çok zarar veren, Türkiye karşıtı oluşumları sevindirip umutlandıranların medya özgürlüğüne sığınmaları inandırıcı görülemeyecektir" görüşünü savundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin Cumhuriyet gazetesine yönelik dün düzenlenen operasyonla ilgili açıklamaları:

"Bunların kadroları geniş ve sayıları kalabalıktır. Özgürlük ve demokrasi paravanının arkasına gizlenmek muhataplarını kurtarmaya, aklamaya temize çıkarmaya yetmeyecektir. Yayınlarıyla teröre destek veren dergi gazete ve televizyonlar da tahammül ve sabrın bir sınırı olduğunu görmeli bilmelidir.

"Her alanda FETÖ ve PKK’nın ayıklanmasıyla ilgili faaliyetler devam ederken, medya ayağına dokunulması neden birilerini rahatsız etmektedir?

"Adında cumhuriyet olup da, cumhuriyet değerlerine en çok zarar veren, Türkiye karşıtı oluşumları sevindirip umutlandıranların medya özgürlüğüne sığınmaları inandırıcı görülemeyecektir. Özgürlük demek millete küfretmek değildir.

"Özgürlük demek maneviyata sataşmak, mukadderata saldırmak hiç değildir. Şehitlerimize bir kere olsun Fatiha okumayıp milletimizin acılarını paylaşmayanların gündemdeki operasyonlardan hemen sonra mağduriyet kartını ileri sürmeleri bize göre gerçekçi ve geçerli bir durum değildir.

"Partimize yönelik yalan haberlerim merkezi olanlar, Türk milletinin safında durmayanlar, önce zihniyetlerini gözden geçirmeli, sonra da özeleştiri yapacak cesareti gösterebilmelidir. Terörizmle mücadelede herkese az ya da çok görevler düşmektedir."