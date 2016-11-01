CHP'li Fikri Sağlar: Cumhuriyet'ten sonra sıra siyasi partilere gelecek; daha ne kadar bekleyeceğiz

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Cumhuriyet gazetesinin yazarlarını yönetici ve yazarlarına yönelik düzenlenen operasyona tepki gösterdi. "Ülke her geçen gün daha da kurumsallaşan bir tek adam/dikta rejimine sürükleniyor. Irk ve mezhep savaşları başlatılmaya çalışılıyor. Daha ne kadar bekleyeceğiz" diyen Sağlar "Siyasi partiler, STK’ler, demokratik güçlere sesleniyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz. Her geçen gün bir kale daha düşüyor. Dün Cumhuriyet, yarın diğer basın organları, öbür gün dışarıda kalan aydınlara sıra gelecek!

Sonra siyasi partilere sıra gelecek" ifadesini kullandı.

Fikri Sağlar'ın BirGün'de yayımlanan (1 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Cumhuriyet gazetesine yapılan saldırı, Türkiye’de hukukun bitişinin, tek adam diktasının kuruluşunun final gösterileridir.

Artık kınamakla geçiştirecek bir durumda değiliz!

CHP, Birleşik Haziran Harekleti, bu hükümet tarafından kendilerini dışlanmış olarak görenler, yaşam şekillerine müdahale edilmesini istemeyenler, ürünleri para etmeyen çiftçiler, emekleri sömürülen işçiler, siftah edemeyen esnaf, gelecek korkusu içindeki öğrenciler…

Kısacası yurtsever, ilerici, devrimci olan, cumhuriyetin demokrasi, eşitlik, özgürlük, adil paylaşım gibi temel değerlerine inanan yurttaşlar durmamalı, meydanlara çıkmalı, demokratik haklarını kullanmalı!

Denilebilir ki; “adil yargılama yok, hukuk devleti olmaktan çıktık, hiçbir güvencemiz yok, güvenlik güçleri gazla copla üzerimize yürür, hapislerde çürürüz.”

Böyle düşünenlere söylenebilecek tek şey var: Korkunun ecele faydası yok!

Ülke her geçen gün daha da kurumsallaşan bir tek adam/dikta rejimine sürükleniyor. Irk ve mezhep savaşları başlatılmaya çalışılıyor.

Daha ne kadar bekleyeceğiz! Siyasi partiler, STK’ler, demokratik güçlere sesleniyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz. Her geçen gün bir kale daha düşüyor…

Dün Cumhuriyet, yarın diğer basın organları, öbür gün dışarıda kalan aydınlara sıra gelecek!..

Sonra siyasi partilere sıra gelecek!...

Ama korkunun ecele faydası yok işte.

Şimdi birlik ve beraberlik zamanı.

Simdi yeniden laik demokrasiyi sosyal hukuk devletini kurma zamanı!..

Ülke elden gidiyor hâlâ farkında değil miyiz???