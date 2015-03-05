CPJ'den Türk hükümetine çağrı: Baransu’yu serbest bırakın

Ali Kupeli/ABD

Gazetecileri Koruma Cemiyeti (CPJ) ‘gizli resmi belgeleri edindiği' iddiasıyla tutuklanan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu’nun serbest bırakılması için Türk yetkililere çağrıda bulundu.

CPJ’in Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova, Mehmet Baransu’nun devlet yetkililerine teslim ettiği belgeler yüzünden tutuklanmasına tepki gösterdi. Ognianova yaptığı açıklamada, “Bir gazetecinin işi toplumu ilgilendiren gelişmeleri haberleştirmektir. Baransu’nun belge edinmekten dolayı soruşturma geçirmesi absürt bir durum. Bu belgeler devlet yetkilileriyle paylaşılmış belgeler.” ifadelerini kullandı. CPJ tarafından yapılan açıklamada, “Türk yetkililerden bir an evvel Baransu’yu serbest bırakmalarını ve hakkındaki suçlamaları geri çekmelerini istiyoruz.” denildi.

Dönemin Taraf Gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Altan’ın, “Ne zamandan beri darbe planları ‘devlet güvenliğini ilgilendiren belgeler’ olarak sınıflandırılıyor?” sözlerine de yer verilen açıklamada, tutuklamanın, bir zamanlar dost olan AKP hükümeti ve Gülen cemaatinin ters düşmesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.