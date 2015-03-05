T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 'Baransu' açıklaması: Kaygılıyız

'Türkiye'de ifade özgürlüğü ve gazetecilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri konusunda kaygılarımız devam ediyor'

05 Mart 2015 09:18

ABD Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Mehmet Baransu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ile ilgili "kaygılı olduklarını" açıkladı.

Zaman'dan İhsan Denli'nin haberine göre, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruya cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, bu gelişme hakkındaki haberleri gördüklerini belirterek adil yargı ve demokrasi vurgusu yaptı.

Harf şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de belirttiğimiz gibi her operasyon adil, şeffaf ve demokratik yöntemler ile yürütülmelidir. Bununla birlikte adil yargı ve etkili adalete erişim yönündeki kaygılarımız sürüyor."

Harf, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve gazetecilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri konusunda da kaygılarının sürdüğünü dile getirdi.

Bugüne kadar birçok kez benzer suçlamalardan gözaltına alınarak serbest bırakılan Mehmet Baransu, evinde yapılan 12 saatlik aramanın ardından hafta başında gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen Baransu, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince 'örgüt kumak ve yönetmek, devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etmek, açıklamak ve yok etmek' suçlamasıyla tutuklandı.

ETİKETLER

abddünyabasın özgürlüğütutuklamakaygılıyızhukuktürkiyemehmet baransugazeteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24