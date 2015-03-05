ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 'Baransu' açıklaması: Kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Mehmet Baransu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ile ilgili "kaygılı olduklarını" açıkladı.

Zaman'dan İhsan Denli'nin haberine göre, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruya cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, bu gelişme hakkındaki haberleri gördüklerini belirterek adil yargı ve demokrasi vurgusu yaptı.

Harf şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de belirttiğimiz gibi her operasyon adil, şeffaf ve demokratik yöntemler ile yürütülmelidir. Bununla birlikte adil yargı ve etkili adalete erişim yönündeki kaygılarımız sürüyor."

Harf, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve gazetecilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri konusunda da kaygılarının sürdüğünü dile getirdi.

Bugüne kadar birçok kez benzer suçlamalardan gözaltına alınarak serbest bırakılan Mehmet Baransu, evinde yapılan 12 saatlik aramanın ardından hafta başında gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen Baransu, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince 'örgüt kumak ve yönetmek, devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etmek, açıklamak ve yok etmek' suçlamasıyla tutuklandı.