Metin Feyzioğlu: Mehmet Baransu'nun tutuklanması tüm gazetecilere tehdit

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteci Mehmet Baransu'nun tutuklanma gerekçesini 'tüm gazeteciler için tehdit' olarak nitelendirdi. Feyzioğlu, 'Baransu'nun yaptığı gazeteciliği yanlış bulsam da, tutuklanma gerekçesi tüm gazeteciler için tehdittir' dedi.

Feyzioğlu, Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'ya yaptığı açıklamada, Baransu'nun TCK'nın 'gizli belge temin etmek/bulundurmak' suçunu düzenleyen 327. maddesi uyarınca tutuklandığını vurgulayarak, şöyle konuştu;

'Eğer Baransu'nun elindeki belgeler sahteyse, zaten devletin güvenliğine ilişkin tehditten söz edilemez. Ancak eğer belgeler gerçekse, Baransu TCK'nın 327. maddesine dayanılarak, belgeleri temin etmekten tutuklanmış. Gazetecinin bu tip belgeleri temin etmek için aktif faaliyet içinde bulunduğu delillendirilmemişse, yani aktif şekilde bu belgeyi bulunduğu yerden aldığına ilişkin delil bulunmamışsa; Ya da gazeteci başka birini hukuka aykırı şekilde bu belgeyi alması için ikna etmemişse, bu belgeye sahip olduğu gerekçesiyle asla cezalandırılamaz' dedi.

'Değil tutuklanmak, soruşturma bile açılamaz'

Gazeteciye haber kaynağından bilgi gelmesinin 'gazetecilik yapmanın gereği olduğunu' vurgulayan Feyzioğlu, şöyle devam etti;

'Anayasa'ya göre, halkın bilgi alma hürriyeti kapsamında, gazetecinin bu belge bulundurması, bunları kamu yararı çerçevesinde açıklaması basın hürriyetine girer, hiçbir şekilde suç teşkil etmez. Ancak gazeteci, bu belgeleri almak için, örneğin birine para verdiyse, ya da hukuk dışı şekilde bu belgeleri alması için birini teşvik ettiyse, ikna etsiyle, bu durum gizli belgeleri temin etme suçuna iştirake girer. Böyle bir duruma ilişkin delil ortaya konulmadığı sürece, gazeteci sadece elinde belge bulundurmaktan dolayı suçlanamaz. Değil tutuklanması ya da yargılanması, delillendirilmediği sürece gazeteci hakkında bu konuda soruşturma bile açılamaz.'

'Basın hürriyetini sınırlar'

Gazetecinin, belgelerin temin edilmesine ilişkin hakkında delil olmadan 'soruşturulmasının bile basın hürriyetini sınırlayacağını' söyleyen Feyzioğlu, 'böyle bir durum, gazetecileri baskı altına alır. Sınırlandırır, sindirir' dedi.

'Baransu'nun yaptığı gazeteciliği yanlış buluyorum ama...'

Feyzioğlu, şöyle konuştu:

'Mehmet Baransu'nun yaptığı gazeteciliği ahlaki yönden sonuna kadar yanlış bulmama, gazetecilikten ziyade tetikçi gibi davrandığını her platforma söyleyen biri olmama rağmen, kendisine yönelik bu uygulamanın, Baransu'nun şahsiyetinin ötesinde, basın hürriyetini tehdit etmektedir.'

Baransu'nun bu belgeleri aktif şekilde temin ettiğinin delillendirilmemiş olması halinde tutuklanmasını 'yanlış bulduğunu' vurgulayan Feyzioğlu, 'Sırf Baransu mahkum olsun diye Türkiye'de gazeteciliğin mahkum olmasına izin veremeyiz' dedi.