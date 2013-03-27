'Çözüm sürecine toplumsal destek çok yüksek'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, çözüm sürecinin geniş destek gördüğünü bildirerek, "Gayet iyi algılanıyor. Gayet yüksek, elimizde de yeni veriler var. Yeni araştırmamız çıktı. Belki 1-2 gün içinde onun sonuçlarını da yayınlarız. Türkiye genelinde tabii çok yüksek. Bu anlamda çok memnunuz" dedi.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Akdeniz bölgesi milletvekilleri ve teşkilat yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kahvaltılı toplantıda parti politikalarının görüşüldüğünü belirten Bakan Atalay, "Çok verimli bir toplantı oldu. Burada toplantının özelliği daha önceki 3 bölgede olduğu gibi hem sürece ilişkin Başbakanımız bilgi veriyor hem illerden gelen arkadaşlarımız veya milletvekillerimiz görüşlerini söylüyorlar" dedi.

Atalay yaptığı konuşmanın devamında, "Milletvekillerimizin ve teşkilatlarımızın getirdiği destek de önemli. Onlar da tabii kendi illerinin görüşlerini getirmiş oluyorlar. Biz ondan memnunuz ama bunun dışında da illerle ilgili sorunlar da gündeme geliyor. Kimi illerin sorunları. Tabii şimdi artık bir yıl kaldı yerel seçimlere. Dolayısıyla yerel seçimlerle ilgili bazı konular da gündeme geldi" diye konuştu.

Toplantıda yapılacak yerel seçimlere büyükşehir statüsüyle girecek olan illerin sorunlarının da gündeme geldiğini ifade eden Bakan Atalay, bir gazetecinin, "Çözüm süreci bölgede nasıl algılanıyor" sorusu üzerine, "Gayet iyi algılanıyor. Gayet yüksek, elimizde de yeni veriler var. Yeni araştırmamız çıktı. Belki 1-2 gün içinde onun sonuçlarını da yayınlarız. Türkiye genelinde tabii çok yüksek. Bu anlamda çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Atalay, "Akil insanlarla ilgili tavsiyeler, toplantıda gündeme geldi mi" sorusuna da "O manada çok şey gündeme gelmedi" karşılığını verdi.