İlk 100 kişilik PKK'lı grup sınır dışına çekildi

Abdullah Öcalan'ın "sınır dışına çekilin" çağrısının ardından PKK'dan somut adım geldi. Hakkari ve Şırnak kırsalındaki 100 PKK'lı sınırı aşarak Zap ve Hakurk'a geçti.

İmralı görüşmeleriyle başlayan süreçte, kaçırılan kamu görevlilerinin serbest bırakılmasının ardından PKK ikinci somut adımı da attı... İklim koşullarının uygun olduğu sınıra yakın bölgede barınan PKK'lı grup Öcalan'ın Diyarbakır Nevruzu'nda yaptığı "sınır dışına çekilin" çağrısını yerine getirdi.

Beşir Ariz'in Akşam gazetesindeki haberine göre, Hakkari ve Şırnak kırsalında barınan yaklaşık 100 kişilik grup önceki gün sınırı aşarak Kuzey Irak'a geçti. PKK'lıların, Türkiye-Irak sınırına en yakın bölgeler olan Zap ve Hakurk'taki PKK kamplarına gittiği öğrenildi.



Çatışmaya karşı



Kandil'in talimatıyla sınır ötesine çekilen grubun özellikle Kuzey Irak sınırına yakın bölgede barınan PKK'lılardan oluştuğu ifade ediliyor. Seçilen grubun askeri üslerin yoğun olduğu Çukurca ve Şemdinli'deki Aktütün, Derecik, Gelişen ve Ulaşan bölgelerinin kırsalında barınan PKK'lılar olduğu öğrenildi. Bu grubun, askeri birliklerle karşılaşıp çatışmaya girme riskine karşı bölgeden çekildiği anlaşıldı.



'Bekleyin' talimatı



Türkiye sınırları içinde yaklaşık 2 bin PKK'lının bulunduğu tahmin edilirken, ağır iklim şartlarının devam ettiği yüksek alanlarda kış üslenmesinde olan PKK'lılara da Kandil'den talimat gönderildiği öğrenildi. Kandil, bu gruplara "sığınaktan çıkmayın süreçle ilgili gelişmeleri bekleyin" talimatı verdi.

Bu bölgelerde bulunan PKK'lılar da yaza doğru aşamalı olarak Kuzey Irak'taki kamplara geçecek. PKK'lıların öncelik olarak Kandil'e, buradaki yoğunluğun fazla olması durumunda ise Suriye'deki Kamışlo bölgesine gideceği öğrenildi. Çekilme aşamasında üst düzey PKK'lıların ise Kandil'de kalacağı ve süreci buradan izleyeceği belirtildi.



F-16'lar kontrol için uçtu



Nevruz öncesi hemen her gün Kuzey Irak'taki PKK kamplarını bombalayan jetler, dün ise "kontrol" uçuşu için havalandı. Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üssü'nden 5 F-16 savaş uçağı havalandı. jetler, Irak'ın kuzeyine geçip PKK kampları üzerinde uçtu. Gelen emir doğrultusunda bombardıman yapılmadı. Bu uçuş öncesi İnsansız Hava Araçları'nın da sınırdaki hareketlilikle ilgili görüntü aldığı belirtildi. PKK'nın sınır dışına çekilmesi sürecinde jetlerin 'olağandışı hareketleri' tespit edebilmek için sürekli sınır bölgesinde uçuş yapacakları öğrenildi.