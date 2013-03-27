'Suç ise ben bu suçu işliyorum'

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BDP'li milletvekillerinin yasal teminatla ilgili sözleriyle ilgili konuşan Ergin, “Bir savcı çıktığında, 'siz niye Türkiye'ye barışı getirmeye çalışıyorsunuz diye hesap mı soracaktır? Akan kanın, göz yaşının dindirilmesi için niçin gayret ediyorsunuz diye mi soracaktır? Bu suçsa ben bu suçu işliyorum burada” dedi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Ergin, çözüm sürecinin aşamalarının, eylemsizlik, yurt dışına çıkma, demokratik adımların atılması ve sonuçta normalleşme sürecinin öngörüldüğünü belirtti.

Ergin, takvime bağlı olan sürecin, işledikçe kamuoyu tarafından takip edilebileceğini kaydetti.

Detaylara boğmamak gereken süreçte şu anda önemli adımlar atıldığını ve önemli mesafelerin geçildiğini belirten Ergin, şu anda eylemsizlikle beraber çekilme, yurt dışına çıkma sürecinin işleyeceğini ve bunun takip edileceğini ifade etti. Ergin, bu aşamadan sonra da diğer adımların izleneceğini anlattı.

Çekilmenin toplumun gözü önünde, “şuradan 3, şuradan 5 kişi çıktı” şeklinde olmayacağını dile getiren Ergin, “Ama bunu herkes algılayacak, toplum bunu hissedecek” ifadesini kullandı.

'Yurtdışına çıkış yaz bitmeden tamamlanı'

“Çekilme şu anda yaşanmaya başladı mı?” sorusu üzerine Ergin, “Önümüzdeki günlerde izleriz” dedi.

Yurt dışına çıkışın yaz bitmeden tamamlanmasının öngörüldüğünü söyleyen Ergin, tüm sürecin bir takvime tabi olduğunu ve takvimin muhataplar tarafından bilindiğini kaydetti.

Bakan Ergin, “Eylemsizlik ve yurt dışına çıkış, yaz bitmeden tamamlanması gereken bir aşama. Yaz bitmeden diyorum, artık şartlara göre bakılacak. Sonuç itibariyle bu sorunun Türkiye'nin gündeminden çıkarılmasını hedefleyen bir çalışma içindeyiz. Ümit ediyorum ki seçim takvimi başlamadan bu sorunu aşmış oluruz” diye konuştu.

Kaç PKK'lının çekileceği sorusu üzerine Ergin, bu konuda net sayı söylemesinin doğru olmayacağını, süreç tamamladıktan sonra sayının paylaşılabileceğini kaydetti.

'Akil insanlar komisyonu için yasal düzenlemeye ihtiyaç yok'

Akil insanlar komisyonunun ne zaman kurulacağı, yasaya ihtiyaç bulunup bulunmadığı sorusu üzerine de Ergin, “Akil insanlar dediğimiz grup ya da çalışma ekibi sivil inisiyatiftir kendisi. Siz bunu belli bir statüye, yasaya yaslamaya çalışırsanız sivillik özelliğini kaybeder, bir kurum haline gelir. Bu da fonksiyonlarına zarar verir. Sivil olarak kalması, bu şekilde çalışması çok daha anlamlı. Bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok” şeklinde konuştu. Ergin, komisyonun kurulmasının gecikmeyeceğini ifade etti.

'Aşamalar belli, muhataplar biliyor'

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün komisyon kurulursa üye vermeyeceklerini söyledi ve savcıları göreve çağırdı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Ergin, MHP'nin sürece ilişkin şiddeti telkin eden, şiddete yönelten bir söylem içinde olduğuna dikkati çekti.

Ergin, “MHP'nin kavga için gösterdiği cesareti barış için de göstermesini temenni ediyorum” diye konuştu.

BDP'ye de çağrı yapan Ergin, sürecin ilerlemesinin önüne mazeret dikilmemesi, engel konulmaması gerektiğini ifade etti. Ergin, “Aşamalarda öngörülmemiş adımların ileri sürülmesi doğru olmaz. Aşamalar bellidir, muhataplar biliyor” ifadesini kullandı.

'Suçsa ben bu suçu işliyorum'

BDP'nin süreci yönetenlerle ilgili yasal teminat istediğinin hatırlatılmasına karşılık da Ergin, Türkiye'nin artık 1999'ların Türkiyesi olmadığını, Türkiye'nin şartlarının geçmişteki şartlardan farklı olduğuna işaret etti. Ergin, bu aşamada yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını dile getirdi.

“Bir savcı çıkar da dava açarsa çok zor durumda kalabiliriz şeklinde kaygı var” denilmesi üzerine Ergin, “Bir savcı çıktığında, 'siz niye Türkiye'ye barışı getirmeye çalışıyorsunuz diye hesap mı soracaktır? Akan kanın, göz yaşının dindirilmesi için niçin gayret ediyorsunuz diye mi soracaktır? Bu suçsa ben bu suçu işliyorum burada” şeklinde konuştu.

'Geldikleri yöntemlerle ülkeyi terk edecekler'

Ergin, yurt dışına çıkışın silahlı mı silahsız mı olacağı sorusuna da “Bunlar, elinizin altında, tasarrufunuzda olan unsurlar değil ki. Geldikleri yöntemler neyse, muhtemelen o yöntemlerle ülkeyi terk edeceklerdir” yanıtını verdi.

“PKK tek taraflı eylemsizlik kararı açıkladı. Hükümet olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zorunlu haller dışında operasyonları durdurun şeklinde tavsiye ya da bir talimat oldu mu?” sorusu üzerine Ergin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin, Anayasa'nın verdiği yetki çerçevesinde görevlerini ifa ettiklerini belirtti. Ergin, “Ülke olmanın, devlet olmanın gereği faaliyetlerdir, o faaliyetlerine devam ederler. Burada silahlı güçlerle terör örgütü mensuplarının aynı kefeye konulması kabul edilemez” görüşüne yer verdi.

Bir başka soru üzerine Ergin, Mahmur kampının kapatılması talebinin, sürecin son aşaması, normalleşme aşamasında değerlendirilebileceğini kaydetti.

Sadullah Ergin, bir soruya karşılık, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın karısı Kesire Öcalan'dan boşanmak için başvuruda bulunduğuna dair bir bilgi bulunmadığını da bildirdi.