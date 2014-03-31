T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Çocuk gelin'di şimdi belediye başkanı

Diyarbakır Kocaköy Belediyesi eş başkanı Berivan Elif Kılıç, çocuk yaşta evlendirildiğini ve evliliği boyunca şiddet gördüğünü söyledi

31 Mart 2014 16:23

Türkiye’de dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde, gelen verilere göre Diyarbakır Kocaköy ilçesi belediye başkanlığını BDP’nin kazandığı kesinleşti. BDP’nin Kocaköy eş başkan adayı olarak gösterdiği Berivan Elif Kılıç, çocuk yaşta evlendirildiğini ve evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

Diha’da yer alan habere göre, Berivan Elif Kılıç "15 yaşında nişanlandım, 16 yaşında evlendim teyzemin oğluyla, 17 yaşımda anne oldum. 28 yaşında ise boşandım. İki çocuğum var ve 5 yıldır ailemle birlikte yaşıyorum." dedi.  Çocuk yaşta okuldan alınarak evlendirilmesiyle birlikte hayatının değiştiğini ve eşiyle evli kaldığı süre boyunca şiddet gördüğünü söyleyen Kılıç. "Kendi çocuğum için ağlarken diğer çocuklar için de ağladım. Kendim dayak yerken diğer şiddet gören kadınlar için de savaştım. Bana herkes ‘senin annen de dayak yedi ninen de dayak yedi, sen de yiyeceksin’ diyorlardı. Bunu bir kader olarak kabul ediyorlardı. Kadınlara hakkınızı savunun dedim. İslami olarak da sömürmeye çalıştılar. İslamiyet’te erkek kadının üstünde hak sahibidir, dövebilir, eve kapatabilir dediler. Bir kadın boşayamaz diyorlardı. İslamiyet, merhamet ve vicdan dinidir, baskı dini değil. Benim eşimin bana eziyet etmesini kabul edemezdim. Hep dik başlıyım, bana öyle derler. Hakkımı aldıktan sonra kadınlara örnek olmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

çocuk gelinçocuk yaşta evlendidiyarbakırbelediye başkanıaile içi şiddet

İlgili Haberler

Türkiye’de 181 bin çocuk gelin var!

CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, 20 Kasım Evrensel Çocuk Günü’nde Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen çocuk gelinlerin sayısındaki artışı Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e sordu

Çocuk gelin intihar etti

Siirt'te zorla evlendirilen 14 yaşındaki Zeynep İnan intihar etti

Seçim sonuçlarına doların tepkisi ne oldu?

Yerel Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından dolar 2.1788 TL'ye geriledi, dolar şu sıralarda 2.1860 TL seviyesinde seyrediyor

Son üç yerel seçimde hangi parti ne sonuç aldı?

AKP, bugüne kadar girdiği üç yerel seçim içinde en yüksek oyu 30 Mart'ta aldı. CHP'nin aynı dönemdeki yerel seçim oyları yüzde 18'den 27,91'e, MHP'nin oyları yüzde 10'dan 15'e yükseldi

Seçim sonuçları borsayı nasıl etkiledi?

Seçimin ardından BIST 100 Endeksi haftaya yüzde 1,95 yükselişle 70 bin 464 puandan başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24