'Çocuk gelin'di şimdi belediye başkanı

Türkiye’de dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde, gelen verilere göre Diyarbakır Kocaköy ilçesi belediye başkanlığını BDP’nin kazandığı kesinleşti. BDP’nin Kocaköy eş başkan adayı olarak gösterdiği Berivan Elif Kılıç, çocuk yaşta evlendirildiğini ve evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

Diha’da yer alan habere göre, Berivan Elif Kılıç "15 yaşında nişanlandım, 16 yaşında evlendim teyzemin oğluyla, 17 yaşımda anne oldum. 28 yaşında ise boşandım. İki çocuğum var ve 5 yıldır ailemle birlikte yaşıyorum." dedi. Çocuk yaşta okuldan alınarak evlendirilmesiyle birlikte hayatının değiştiğini ve eşiyle evli kaldığı süre boyunca şiddet gördüğünü söyleyen Kılıç. "Kendi çocuğum için ağlarken diğer çocuklar için de ağladım. Kendim dayak yerken diğer şiddet gören kadınlar için de savaştım. Bana herkes ‘senin annen de dayak yedi ninen de dayak yedi, sen de yiyeceksin’ diyorlardı. Bunu bir kader olarak kabul ediyorlardı. Kadınlara hakkınızı savunun dedim. İslami olarak da sömürmeye çalıştılar. İslamiyet’te erkek kadının üstünde hak sahibidir, dövebilir, eve kapatabilir dediler. Bir kadın boşayamaz diyorlardı. İslamiyet, merhamet ve vicdan dinidir, baskı dini değil. Benim eşimin bana eziyet etmesini kabul edemezdim. Hep dik başlıyım, bana öyle derler. Hakkımı aldıktan sonra kadınlara örnek olmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.