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Yaşam

Çocuk gelin intihar etti

Siirt'te zorla evlendirilen 14 yaşındaki Zeynep İnan intihar etti

07 Haziran 2013 21:18

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk Köyü'nde, bir ay önce teyzesinin oğlu Faruk B. ile imam nikahı kıyılarak evlendirilen 14 yaşındaki Zeynep İnan, dün saat 20:00 sıralarında banyoya gitti ve tavana astığı iple intihar etti.

İnan'ın uzun süre banyodan çıkmaması üzerine içeri giren yakınları, bir aylık hamile olduğu ileri sürülen Zeynep İnan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yakınlarınn haber vermesiyle köye gelen jandarma ekipleri, olay yerine yaptı. Daha sonra Zeynep İnan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Çocuk gelinin intiharıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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