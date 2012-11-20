Hülya Karabağlı

Ankara

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, 20 Kasım Evrensel Çocuk Günü’nde Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen çocuk gelinlere dikkat çekti.

Bilgehan, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edildiği gün olan 20 Kasım Evrensel Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı ve çocuk gelinler konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e sorular yöneltti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim 2012 itibariyle açıkladığı verilere işaret eden Bilgehan: "TÜİK'in verilerine göre Türkiye’de 181 bin çocuk gelin var. Yine ayrı verilere göre, 18 yaşının altındaki kızlarını evlendirmek için mahkemeye başvuranların sayısında da geçen yıla göre yüzde 94.2 artış var" dedi.

Türkiye hukuk sisteminde çocuk gelinlerle ilgili bir karmaşa olduğunu vurgulayan Bilgehan, Türk Medeni Kanununa göre 17, Çocukları Koruma Kanununa göre 18 yaşını doldurmamış kızların çocuk gelin olarak kabul edildiğini kaydetti. Bilgehan, yine Medeni Kanun’a göre 16 yaşını tamamlayan çocukların da mahkeme izniyle evlenebildiğini hatırlattı.

Türkiye’nin altına imza koyduğu İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşına kadar herkesin çocuk olduğunu vurgulayan Bilgehan, “Mahkeme kararıyla da olsa 18 yaşın altındaki evlilikler bu sözleşmeye aykırıdır. Uluslararası sözleşmelerin anayasaya göre iç hukuktan üstte olduğu unutulmamalıdır. Bu durumda yasalar da buna göre düzenlenmelidir” dedi.

Bilgehan, çocuk gelinlerle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği önergede artışın nedenlerini sordu. Bilgehan ayrıca şu soruları yöneltti:

Türkiye’de özellikle çocuk gelinlerin, kimi zaman rızaları olmadan evliliği kabul etmek zorunda kaldıkları bilinmektedir. Dünyada da bir insanlık suçu olarak görülen erken ve zorla evliliklerin önüne geçmek için Bakanlığınızın yürüttüğü çalışmalar nelerdir?

Bu politikalara diğer bakanlıkların katkıları ne ölçüdedir?

Çoğunlukla ekonomik nedenlere dayanan erken yaşta evliliklerin sayısının azaltılması için hükümetinizin ortaya koyacağı ekonomik politikalar nelerdir?

Türkiye’nin de altında imzası bulunan Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her insan 18 yaşına kadar çocuktur. Bu durumda mahkeme kararıyla bile olsa 18 yaş altı evlilikler bu sözleşmeye ve dolayısıyla Anayasa’nın 90. maddesine aykırı değil midir?”