Bu yıl ilk defa kutlanacak 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü'nde, çocuk evliliklerine karşı acil önlem almak için "Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu ''kuruldu.

Birleşmiş Milletler' in (BM) kararıyla, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Kız Çocukları Günü'nün teması "çocuk evlilikleri" olarak belirlendi. BM bu kararı, küçük yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda acil eylem planı yapılması gerektiğini vurgulamak için aldı.

Türkiye'de ilk kez çocuk evliliklerine karşı bir araya gelen kurum ve kuruluşların katkısıyla kurulan platform "Bu suça ortak olmayın" diyerek çocuk evliliklerine karşı küresel işbirliğine ulusal düzeyde destek verecek.

Platform, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen ve Uçan Süpürge'nin davetiyle bir araya gelen 11 kentten 50 sivil toplum kuruluşu ve üniversite biriminden oluşuyor.

Üç kadından biri çocuk gelin

Uçan Süpürge'nin aktardığı bilgilere göre, Türkiye'de her üç kadından biri 18 yaşın altında evlendiriliyor. Son araştırmalar, devletler önlem almazsa 2020 yılına kadar dünya üzerinde 100 milyondan fazla kız çocuğun "gelin" olacağını gösteriyor.

Bir insan hakları ihlali olan çocuk evlilikleri, kız çocuklarının kendi isteğiyle evlenme, eğitim, sağlık ve güvenli yaşam hakkını ihlal ediyor. Çocuk gelin olgusu "Binyıl Kalkınma Hedefleri"nden sekizinin altısını doğrudan etkiliyor.

Dünyada 400 milyon çocuk gelin

UNICEF'in 2012 verilerine göre dünya çapında 25-49 yaşları arasında 400 milyon kadın çocuk yaşta evlendirildi. 15 yaşın altındaki kız çocuklarının doğum esnasında ölme riski 20 yaşındaki kadınlara kıyasla beş kat daha fazla. 18 yaşın altındaki bir annenin bebeğinin daha bir yaşına bile gelmeden ölme riski, 19 yaşın üstünde hamile kalan bir annenin bebeğine kıyasla yüzde 60 daha fazla.