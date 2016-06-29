T24 LogoT24 Logo
Gündem

CNN Türk: Saldırı uyarısı 20 gün önce yapılmıştı!

Uyarı metninde Atatürk Havalimanı'nın ismi de bulunuyordu

29 Haziran 2016 17:26

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün akşam gerçekleştirilen kanlı saldırının ardından Başbakan Binali Yıldırım "Güvenlik zafiyeti yok" açıklaması yapmıştı. Havalimanında 41 kişinin yaşamını yitirip, 239 kişinin de yaralandığı kanlı saldırının ardından istihbarat birimlerinin ilgili birimleri saldırıya karşı uyardığı ortaya çıktı. Uyarı metninde Atatürk Havalimanı'nın adının da açıkça yazıldığı belirtildi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre, istihbarat birimleri saldırıdan 20 gün öne devletin ilgili birimlerini IŞİD'in saldırı düzenleyebileceği yönünde uyardı. Habere göre, uyarı metninde Atatürk Havalimanı'nın ismi de bulunuyordu.

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

Atatürk HavalimanıSaldırıCNN TürkHande Fırat

İlgili Haberler

"Atatürk Havalimanı'ndaki saldırganlardan biri, 'Burada bomba patlayacak' diye bağırdı"

Yeni Şafak: Yolcuların kapıya doğru akın etmesiyle kapıda bekleyen teröristler kurşun yağdırdı

10 gün sonra düğünü vardı; havalimanı katliamında hayatını kaybetti

Kayınvalidesi, damadının mesai bitimi sonrası servis beklerken saldırının gerçekleştiğini söyledi

Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Canlı bombaların keşif yapıp yapmadığının da araştırıldığı soruşturmada, geçmişe yönelik kamera kayıtlarına da bakılacak

İşte Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba teröründe hayatını kaybedenlerin isimleri ve uyrukları

Canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

Yeni Şafak'tan 'Atatürk Havalimanı saldırısı' yorumu: Terör değil, çokuluslu saldırı

"Dış müdahaledir, Türkiye'ye doğrudan bir saldırıdır"

Havalimanı saldırısında ölenler için 1 günlük milli yas ilan edildi

Ülke genelindeki tüm bayraklar yarıya inecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24