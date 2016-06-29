CNN Türk: Saldırı uyarısı 20 gün önce yapılmıştı!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün akşam gerçekleştirilen kanlı saldırının ardından Başbakan Binali Yıldırım "Güvenlik zafiyeti yok" açıklaması yapmıştı. Havalimanında 41 kişinin yaşamını yitirip, 239 kişinin de yaralandığı kanlı saldırının ardından istihbarat birimlerinin ilgili birimleri saldırıya karşı uyardığı ortaya çıktı. Uyarı metninde Atatürk Havalimanı'nın adının da açıkça yazıldığı belirtildi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre, istihbarat birimleri saldırıdan 20 gün öne devletin ilgili birimlerini IŞİD'in saldırı düzenleyebileceği yönünde uyardı. Habere göre, uyarı metninde Atatürk Havalimanı'nın ismi de bulunuyordu.