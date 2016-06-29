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Havalimanı saldırısında ölenler için 1 günlük milli yas ilan edildi

Ülke genelindeki tüm bayraklar yarıya inecek

29 Haziran 2016 16:51

41 kişinin öldüğü 100'den fazla kişinin yaralandığı Atatürk Havalimanı saldırısından sonra bir günlük milli yas ilan edildi. Milli yas ile birlikte bugünden itibaren tüm bayraklar yarıya indirilecek.

Ne olmuştu

 

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 41 kişi hayatını kaybetti, en az 239 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, hayatını kaybedenlerden 28'inin Türk, 13'ünün yabancı uyruklu ve üçünün çifte vatandaş olduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerden 19'unun kimliği belirlendi ve ailelerine teslim edildi. Yaralanan 239 kişiden 109'u taburcu edildi, 130'unun hastanedeki tedavileri sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın IŞİD bağlantılı olduğunu açıkladığı saldırıda üç canlı bomba kendini havaya uçururken, dört saldırganın daha eyleme katıldığı iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir saldırganın polisten kaçtığı, vurulmasının ardından yerde bir süre yattıktan sonra kendini havaya uçurduğu görülüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırganlardan birinin kaleşnikof silahla yolcuları taradıktan sonra kendini havaya uçurduğunu söyledi.

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Atatürk Havalimanı saldırısıİstanbulmilli yas

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