10 gün sonra düğünü vardı; havalimanı katliamında hayatını kaybetti

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Haznedaroğlu'nun 10 gün sonra evleneceği öğrenildi. Haznedaroğlu'nun havalimanında çalıştığını belirten kayınvalidesi, damadının mesai bitimi sonrası servis beklerken saldırının gerçekleştiğini söyledi.

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Haznedaroğlu'nun kayınvalidesi damadının havalimanında çalıştığını söyledi. Damadı Yusuf Haznedaroğlu'nu kaybeden kadın, "Bakırköy Devlet Hastanesi'nden buraya geldik. Önce ağır yaralı olarak getirmişler sonra kaybetmişiz. Bilebildiğimiz bu kadar. Şu anda camiye götüreceğiz. Mesai bitimi saatinde kapı önünde servis beklerken. Arkadaşları yaralı, kendisini de kaybettik. Mesaiye kalsalar çıkmayacaktı o çocuklar oraya. 10 gün sonra düğünü vardı ne yazık ki" şeklinde konuştu. Haznedaroğlu'nun cenazesinin yarın Büyükçekmece'de kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği öğrenildi.

“Durumunun ağır olduğunu arkadaşı vasıtasıyla öğrendik”

Yusuf Haznedaroğlu'nun nişanlısının akrabası olan Tayyar Işıksaçan ise saldırıdan sonra yaşananları anlatarak, "Dün akşam önce yeğenim nişanlısına telefonla ulaşmaya çalışıyor. Saat 12'ye kadar telefon etti, irtibat sağlanamıyor. Annesine telefonla irtibat kuramıyorum, mesaisi bitti mutlaka beni araması gerekiyordu derken, sanıyorum hastaneye götürüldüğünde iş yerinden arkadaşlarına ulaşıyorlar. İlk önce şirkette çalışan bir arkadaşı vasıtasıyla durumunun ağır olduğunu öğreniyoruz. Taksiciye ulaşıyorlar sonra, taksici elindeki fotoğraftan 'ben götürdüm, durumu çok ağırdı hastaneye bıraktım' deyince öğrendik" dedi. Işıksaçan, olayın ardından bilgi akışında herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Saldırıda bir taksici de öldü

Hain saldırıda hayatını kaybeden taksici Mustafa Bıyıklı'nın kızı Öznur Buzakçı da Adli Tıp Kurumu önünde babasının cenazesini bekledi. Öznur Buzakçı, "Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bir sürü insanın canı yandı. Şu mübarek günde herkesin canını yaktılar. Böyle bir adalet yok" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Babasıyla en son birkaç gün önce görüştüğünü ifade eden Buzakçı, "En son 2, 3 gün önce görüştük. Yemek yedik içtik. Ondan sonra da bir daha göremedik. Olaylar olunca aramaya başladık. Baktım telefonu açmıyor, direkt Bakırköy Devlet Hastanesi'ne gittik. Buraya geldik, sabaha kadar bekledik. Burada olmasını istemiyordum, ama burada çıktı" şeklinde konuştu.