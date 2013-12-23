CNN, BBC, El Cezire Gezi iddianamesine girdi: Abarttılar, çarpıttılar

Gezi olayları nedeniyle Antalya'da tutuklanan 5 sanık hakkında hazırlanan ikinci iddianamede CNN, BBC, Economist, El Cezire ve Reuters gibi uluslararası basın kuruluşlarının eylemleri abartarak ve çarpıtarak dünyaya servis ettikleri yer aldı.

Antalya'da polis sorgusunda 'kırmızı fular takarak sosyalizmi simgeleme' sorusunun yöneltilmesiyle gündeme gelen ve 2 Ekim'den beri tutuklu olan 20 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil ile tutuklu Murat Sezgin ve Mustafa Cihan Yılmaz, tutuksuz yargılanan Ali Karakuş ve Leyla Nuyan hakkında hazırlanan ilk iddianame, yaralı ve şikayetçi polislerin kim olduğunun bilinmemesi gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Savcı Mehmet Ali Şelli'nin hazırladığı, 20 polis ile 5 vatandaşın yaralı olduğu, 29 polisin de müşteki konumunda bulunduğu ikinci iddianamede, Gezi olaylarına ilişkin bir değerlendirme de yer aldı.

Abartma ve çarpıtma suçlaması

İddianamedeki uluslararası basınla ilgili değerlendirmede şöyle denildi:

* "CNN, BBC, The Economist, El Cezire, Reuters gibi uluslararası basın kuruluşlarının eylemleri abartarak, çarpıtarak dünyaya servis ettikleri, Türkiye 'de halk ayaklanması çıktığına dair oldukça taraflı ve yanlış haberlere yer verdikleri ve dezenformasyonda bulundukları anlaşılmıştır."

3 milyon 178 bin 320 kişi

2013 yılında Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi kararının açıklanmasının ardından ülke genelinde devam eden olayların şiddet içerikli sokak eylemlere dönüştüğü belirtilen iddianamede, 'olayların, başlangıcından itibaren 80 ilde, toplam 3 milyon 178 bin 320 katılımcıyla gerçekleştiği' ifadesi yer aldı.

İddianamede, gerçekleşen eylemler neticesinde 1 polisin şehit olduğu, 2 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın da göstericilerin yolu trafiğe kapatmaya çalışması sonucu trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu olaylarda 665 güvenlik görevlisiyle 4 bin 56 vatandaşın yaralandığı, toplam 4 bin 800 şahsa yakalama ve ya gözaltı yapıldığı kaydedildi.

167 tutuklu

'Söz konusu eylemlerin ilk etapta demokratik bir hak arayışı olarak ifade edilse de ilerleyen süreçte terör örgütleri ve marjinal grupların olayları provoke ve istismar ettiği, olayın siyasi bir niteliğe dönüşmesine çalıştıkları' ifade edilen iddianamede, Gezi Parkı protesto eylemleri kapsamında ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde sol terör örgütlerine yönelik terörle mücadele şube müdürlüklerince İstanbul , Ankara , Adana, İzmir, Malatya, Bursa, Hatay, Malatya, Erzincan illerince, ülke genelinde gerçekleştirilen 19 operasyonda 374 kişinin yakalandığı, bunlardan 167'sinin tutuklandığı, 59'u hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 148 kişinin serbest bırakıldığı anlatıldı.