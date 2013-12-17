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TRT'den 20 personeline 'Gezi' soruşturması

TRT, Gezi Parkı eylemleri sırasında, sosyal medyada eylemlere destek veren mesajlar attıkları gerekçesiyle 20 personeline soruşturma açtı

17 Aralık 2013 18:48

TRT yönetimi Gezi Park'ı protestoları sırasında sosyal medyadan destek içerikli mesaj atan 20 çalışanı hakkında soruşturma açtı. Güler Yılmaz'ın Taraf'ta yer alan haberine göre:

TRT, Gezi eylemleri sırasında attıkları tweetler nedeniyle soruşturma açılan ardından işten çıkarılan 2 kişinin ardından, bu kez 20 personeli hakkında soruşturma başlattı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT’nin Gezi eylemlerine destek verdiğini tespit ettiği 20’nin üzerinde personeli hakkında soruşturma başlatmasına ilişkin konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün konuyla ilgili TBMM’ye verdiği önergeyi yanıtlayan Bülent Arınç, 4 kurum personeli hakkında sosyal medya paylaşımlarında 3. kişilerin hukukunun ihlal edildiği iddiaları kapsamında 4 ayrı soruşturma açıldığını ve bunun neticesinde 2 personele sözleşmenin feshi ve 1 personele de ücretten kesme cezası verildiğini söyledi.

TRT, “Yayın yoluyla hakaret” gerekçesiyle soruşturma başlatmış ve hak ettikleri için kazanılan kadrolarını teslim etmeyen 2 personelini (sözleşmesini feshederek) işten çıkarmıştı.
 

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TRTGeziBülent ArınçCHPKadir Gökmen Öğütsoruşturma

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