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Savcılık: Gezi olayları terör değil

Ankara Terör Savcılığı, Gezi Parkı protestolarıyla ilgili soruşturmada görevsizlik kararı verdi

16 Aralık 2013 17:38

Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve ardından Türkiye geneline yayılan gösterilerle ilgili Ankara ’da yürütülen soruşturmada Terör Savcılığı önemli bir karara imza attı. Terör Savcılığı, gösterilerle ilgili gönderilen 4 ayrı soruşturma dosyasında görevsizlik kararı verdi.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, terör suçlarına bakmakla görevli Başsavcılık, eylemlerde ilgili görüntüleri, terör ve istihbarat birimlerinden gelen bilgili belgeleri inceledi ve görevsizlik kararı vererek 4 dosyayı Basın Suçları’na bakmakla görevli Başsavcıvekilliği’ne gönderdi.

 

'Protestolar darbe amacı taşımıyor'

 

Görevsizlik kararında, protestoların darbe amacıyla ya da terör örgütlerinin yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğine dair yeterli delil olmadığını vurguladı. Terör savcılığı, protestoların polise mukavemet, kamu malına zarar verme, kamu düzenini bozma iddiasıyla değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

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