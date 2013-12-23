Gezi'deki 'kırmızı fular' davası için yeni iddianame: 5 kişi 29 polisi yaraladı

Antalya'da Gezi olaylarında "kırmızı fular takarak sosyalizmi simgeleme" sorgusuyla gündeme gelen 20 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 5 kişi hakkında yeni iddianame hazırlandı. Bu iddianameyle ilgili açıklama yapan Karacagil'in avukatı Hakan Evcin, "5 kişinin 29 polisi yaraladığının" iddia edildiğini söyledi.

Cnnturk.com'da yer alan habere göre, Antalya'da 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece, Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara paralel olaylar nedeniyle 2 Ekim 2013 günü gözaltına alınan ve 3'ü tutuklu 5 kişi için yeni iddianame hazırlandı.

Polis sorgusunda taktıkları kırmızı fuların sosyalizmi simgelediği yönünde sorular yöneltilen Ayşe Deniz Karacagil Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde, aynı yaştaki Murat Sezgin ile 25 yaşındaki Mustafa Cihan Yılmaz ise Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Aynı gün gözaltına alınan ve serbest bırakılan Ali Karakuş ve Leyla Nuyan ise tutuksuz yargılanacak.

İlk iddianame iade edilmişti

Savcı Mehmet Ali Şelli tarafından hazırlanan ilk iddianamede, sanık konumundaki 5 kişi polis memurlarını yaralamakla suçlandı.

Mahkeme, şikayetçi polis memuru ve yaralandığı iddia edilen polislerin isimlerinin bulunmadığı gerekçesiyle ilk iddianameyi iade etti.

Bunun üzerine Savcı Şelli'nin hazırladığı ikinci iddianame, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve 6 Şubat 2014 tarihine duruşma günü verildi.

Yeni iddianame

İkinci iddianamede Antalya Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kepez Belediyesi kamu kurumu ile amir veya polis memuru 29 kişi şikayetçi olarak gösterildi.

İddianamede 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece yaşanan olaylarda 3 tutuklu sanığın, 'hakaret', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', '10 Eylül günü toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23'üncü maddede belirtilen aletlerle katılma', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'silahlı olarak katılınan toplantı ve yürüyüşte ihtara rağmen dağılmama', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, görevi yaptırmamak için direnme' gibi suçlamalar yer alıyor.

İddianameye göre güvenlik güçlerine taşlı, sopalı, molotoflu saldırılara dönüşen olaylarda Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ait 16 araç, vatandaşa ait 7 araç, 6 işyeri, 1 ev, AKP Kepez ilçe binası, birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel şahıslara ait mülkiyete yaklaşık 750 bin TL zarar verildiği; 20 emniyet personeli, 5 vatandaşın yaralandığının kolluk tarafından tespit edildiği ve zarar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

'20 polis yaralı, 29 polis şikayetçi'

İddianamede, şahıslara ait mala zarar verme olayı 27, meydana gelen kamu zararları olayı sayısı ise 29 olarak gösterildi. Olaylarda 20 polis memurunun yaralandığı belirtilen iddianamede, 29 amir veya polis memuru yaralandıkları için şikayetçi olarak yer aldı.

'5 kişi 29 polisi yaraladı'

Avukat Hakan Evcin, iddianamede 5 kişinin, şikayetçi sayısına göre 29, içeriğe göre 20 polis ve 5 vatandaşı yaraladığının iddia edildiğine dikkati çekti.

Avukat Evcin, şöyle konuştu:

"Savcılık iddianamesinde 29 polis memurunu, bu 5 kişinin yaraladığı iddia edilmekte. Kamu ve özel mallara verilen zarar gerekçesiyle, toplam olarak 764 bin TL para bu 5 kişiden istenilmekte. 29 kişiyi bu 5 kişinin yaralamış olması mümkün değil. Müştekiler kısmına bakıldığında 29 polis memuru görünüyor, ancak iddianame açıklamalarında 20 polis memuru ve 5 vatandaşın yaralandığı belirtilerek sayıların da tutmadığını görüyoruz."

İlk iddianamenin iade nedeni

Mahkemenin geçen ay hazırlanan ilk iddianameyi, 'kimlerin yaralandığı gösterilmediği için' iade ettiğini belirten avukat Evcin, "Savcılık bu şekilde yeniden düzenledi ve gönderdi. Düzgün şekli de böyle. Sayılar tutmuyor. İlk iddianamede hiç polis veya vatandaş ismi yoktu, sadece kurumlar vardı. Savcı devlet memurunu yaralamaktan dava açmıştı. Mahkeme 'hangi memuru yaraladı' diye iade etmişti. Şimdikinde A'dan Z'ye tüm yaralıları bu 5 kişinin yaraladığına dair sayının da, bilgileri de tutmayan bir iddianame hazırlandı" diye konuştu.