Sakarya'da 46 Gezi eylemcisi beraat etti

Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek verip, Sakarya'da gösterilere katıldıkları iddiasıyla haklarında 'gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' suçlamasıyla dava açılan 46 sanık beraat etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıkların eylemlerinin Anayasa'nın 2'ncı Maddesi'nde düzenlenen 'düşünceleri açıklama ve yayma hakkı kapsamında kaldığını ve suç işleme kasıtlarının olmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan 46 üniversiteli, 3 Haziran'da Taksim Gezi Parkı olaylarını protesto etmek, 4 -5- 6 Haziran tarihleri arasında Adapazarı'nda ellerinde çeşitli pankartlar taşıyarak AK Parti İl Başkanlığı'na yürümek, Çark Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yaparak tencere- tava çalmakla suçlanıyordu.

Bugün ikinci celsesi görülen davada daha önce ifadesi alınamayan 10 sanığın savunmaları alındı. Şüpheli eylemciler polis şiddetini protesto etmek için yürüdüklerini, yürüyüş yapmalarının anayasal hak olduğunu, polislerin kendilerinin yürümesi için trafiği kapattığını söyledi.

Suç işleme kasıtları yok

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıkların eylemlerinin Anayasa'nın 26'ncı Maddesi'nde düzenlenen düşüncüleri açıklama ve yayma hakkı kapsamında kaldığını ve suç işleme kasıtlarının olmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatlerine karar verdi.

Öte yandan bir başka davada, Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek verip, Sakarya'da gösterilere katıldıkları iddiasıyla haklarında gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet suçlamasıyla dava açılan 24 sanığın yargılanması devam ediyor.